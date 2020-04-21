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防疫期間最適合野餐！用4品牌餐盒、水桶包拍出網美照

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
agnès b. VOYAGE今年全新推出的皮革包款Margaret，圓筒型外觀就像是一片片花瓣組合而成，甜美可愛。圖／agnès b.提供
agnès b. VOYAGE今年全新推出的皮革包款Margaret，圓筒型外觀就像是一片片花瓣組合而成，甜美可愛。圖／agnès b.提供

最近因為新冠肺炎疫情的關係，大部分人都減少了許多休閒活動，或是偏好選擇室外通風、空曠處，例如春天最受歡迎的野餐就是最近大家假日的首選。而講到野餐就會想到午餐盒、水桶袋，無論是真的有功能性或是只是主打外型的設計，都可以為野餐必備的「擺拍」增添不少樂趣，輕鬆就能拍出IG網美打卡照！

由台灣團團代理的法國訂製帆布包袋品牌L/UNIFORM，今年春夏除了推出許多軍綠色的包款之外，亮眼的粉紅色、黃色也都是主打色之一。像是有許多收納夾層的N°3工具包、N°20萬用托特包、N°95保冷袋等等，都是外型小巧方正又各有功能性的設計，而且所有的布料均有防水、防髒的塗層，在戶外使用更安心，可拎、可背非常方便，還可以訂製自己的專屬字母細節喔！

Marc Jacobs以復古午餐盒為靈感打造的The Box系列，容量夠又俏皮簡約、具辨識度的外型，從推出以來就受到許多年輕消費者的歡迎。今年春夏換上經典的黑白撞色組合，讓安心亞、王淨、紀卜心、席惟倫等女星都輪番搶背出門，兩種尺寸各有魅力，可以依照身型來挑選。無論是拎著PVC刻字提把、用皮革背帶展現率性俐落，或是另外購買寬版織紋背帶，百變風格超有趣。

agnès b. VOYAGE今年全新推出的皮革包款Margaret，靈感來自象徵純潔與天真的雛菊，圓筒型外觀就像是一片片花瓣組合而成，甜美可愛。高質感牛皮面料的內裡與外層以對比色重現花朵的型態，像是水桶、花苞狀的直立設計讓人好想馬上裝入長棍麵包和水果出門野餐去！MSGM也有一款粉色LOGO手提包，適中的大小非常百搭實用。

黑白The Box餐盒包(23cm)，16,900元。圖／Marc Jacobs提供
黑白The Box餐盒包(23cm)，16,900元。圖／Marc Jacobs提供
Margaret兩用皮革包，12,580元(小)。圖／agnès b.提供
Margaret兩用皮革包，12,580元(小)。圖／agnès b.提供
LUNIFORM No°95紅色+粉紅色保冷袋，14,000元(正面)。圖／團團提供
LUNIFORM No°95紅色+粉紅色保冷袋，14,000元(正面)。圖／團團提供
LUNIFORM N°20 軍綠色萬用托特包，30,600元。圖／團團提供
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紀卜心搭配Marc Jacobs The Box 系列包款。圖／摘自紀卜心IG
紀卜心搭配Marc Jacobs The Box 系列包款。圖／摘自紀卜心IG
LUNIFORM No°95紅色+粉紅色保冷袋，14,000元(正面)。圖／團團提供
LUNIFORM No°95紅色+粉紅色保冷袋，14,000元(正面)。圖／團團提供
agnès b. VOYAGE今年全新推出的皮革包款Margaret，圓筒型外觀就像是一片片花瓣組合而成，甜美可愛。圖／agnès b.提供
agnès b. VOYAGE今年全新推出的皮革包款Margaret，圓筒型外觀就像是一片片花瓣組合而成，甜美可愛。圖／agnès b.提供
王淨搭配Marc Jacobs The Box 系列包款。圖／摘自王淨IG
王淨搭配Marc Jacobs The Box 系列包款。圖／摘自王淨IG
Margaret兩用皮革包，12,580元(小)。圖／agnès b.提供
Margaret兩用皮革包，12,580元(小)。圖／agnès b.提供
安心亞搭配Marc Jacobs The Box 包款。圖／摘自安心亞臉書
安心亞搭配Marc Jacobs The Box 包款。圖／摘自安心亞臉書
LUNIFORM N°20 米色+粉紅色萬用托特包，30,600元。圖／團團提供
LUNIFORM N°20 米色+粉紅色萬用托特包，30,600元。圖／團團提供
席惟倫搭配Marc Jacobs The Box 系列包款。圖／摘自席惟倫IG
席惟倫搭配Marc Jacobs The Box 系列包款。圖／摘自席惟倫IG
LUNIFORM N°3 米色+桃紅色工具包，38,800元。圖／團團提供
LUNIFORM N°3 米色+桃紅色工具包，38,800元。圖／團團提供
(前)Margaret兩用皮革包，12,580元(小)，(後)13,980元(大)。圖／agnès b.提供
(前)Margaret兩用皮革包，12,580元(小)，(後)13,980元(大)。圖／agnès b.提供
春夏多種新色午餐盒、水桶袋包，可以為野餐必備的「擺拍」增添不少樂趣，輕鬆就能拍出IG網美打卡照！圖／各品牌提供
春夏多種新色午餐盒、水桶袋包，可以為野餐必備的「擺拍」增添不少樂趣，輕鬆就能拍出IG網美打卡照！圖／各品牌提供
粉紅手提袋，22,800元。圖／MSGM提供
粉紅手提袋，22,800元。圖／MSGM提供
LUNIFORM N°3 軍綠色+鮮黃色工具包，38,800元(正面)。圖／團團提供
LUNIFORM N°3 軍綠色+鮮黃色工具包，38,800元(正面)。圖／團團提供

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