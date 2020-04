防疫期間最適合野餐！用4品牌餐盒、水桶包拍出網美照

最近因為新冠肺炎疫情的關係,大部分人都減少了許多休閒活動,或是偏好選擇室外通風、空曠處,例如春天最受歡迎的野餐就是最近大家假日的首選。而講到野餐就會想到午餐盒、水桶袋,無論是真的有功能性或是只是主打外型的設計,都可以為野餐必備的「擺拍」增添不少樂趣,輕鬆就能拍出IG網美打卡照!

由台灣團團代理的法國訂製帆布包袋品牌L/UNIFORM,今年春夏除了推出許多軍綠色的包款之外,亮眼的粉紅色、黃色也都是主打色之一。像是有許多收納夾層的N°3工具包、N°20萬用托特包、N°95保冷袋等等,都是外型小巧方正又各有功能性的設計,而且所有的布料均有防水、防髒的塗層,在戶外使用更安心,可拎、可背非常方便,還可以訂製自己的專屬字母細節喔!

Marc Jacobs以復古午餐盒為靈感打造的The Box系列,容量夠又俏皮簡約、具辨識度的外型,從推出以來就受到許多年輕消費者的歡迎。今年春夏換上經典的黑白撞色組合,讓安心亞、王淨、紀卜心、席惟倫等女星都輪番搶背出門,兩種尺寸各有魅力,可以依照身型來挑選。無論是拎著PVC刻字提把、用皮革背帶展現率性俐落,或是另外購買寬版織紋背帶,百變風格超有趣。