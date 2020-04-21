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不只賣刀賣鍋 德國雙人推出9秒沸騰飲水機

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
德國雙人ZWILLING首次在台推出智慧小家電即熱調溫飲水機，並搭配母親節優惠專屬方案。圖/德國雙人提供
德國雙人ZWILLING首次在台推出智慧小家電即熱調溫飲水機，並搭配母親節優惠專屬方案。圖/德國雙人提供

因疫情逐漸蔓延，讓更多人選擇減少外食，改在家裡自己烹調，德國雙人旗下多個品牌推出促銷活動，包括法國STAUB鑄鐵鍋一件八折、二件七折，德國ZWILLING廚房配件688元起，接下來母親節期間則推出超值鍋具及刀具優惠組合六折起，並且於台灣首次跨足智能小家電，推出3秒出水即熱調溫飲水機。

德國雙人旗下有三大品牌ZWILLING、STAUB、BALLARINI，品項包含刀具、美甲用品、不鏽鋼鍋具、鑄鐵鍋、不沾鍋、餐具瓷器等廚房用品，並且今年在台灣首次跨足智能小家電。

4月25日將推出新品「即熱調溫飲水機」，跳脫傳統飲水機，極簡設計，多機合一，省錢省空間。擁有12種溫度選擇，適應各種飲品所需溫度，有助於科學健康飲水；使用英國進口Strix加熱系統，具有一鍵加熱，即熱即飲，3秒出水，9秒沸騰等多項功能，同時推出最低65折起母親節專屬優惠組合方案。

德國 母親節 品牌

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