買iPhone送媽媽！STUDIO A加贈健康禮 德誼送活膚水氧儀
溫馨母親節即將來臨，加上新一代iPhone SE即將開賣，STUDIO A、德誼數位紛紛推出蘋果新機優惠，讓媽媽也能輕鬆躋身時尚果粉行列！
STUDIO A即日起至5月10日推出母親節溫馨獻禮，凡購買Mac、iPhone系列主機，加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」，除享5%購物金折抵、免費Office 365或以優惠價入手PIX智能潮流LED顯示背包等優惠好禮多選一外，再贈法雅法式手工蛋糕6吋或鴻參花旗參沛飲禮盒二選一，回饋總價高達14,580元。若是購買Mac電腦加購SA Care 2.0全方位保障計劃，另贈送「Foxlink防護口罩」（限量50個），人、機皆能加強防護。
如果想要搶更低折扣，STUDIO A在於台北站前、大安、新竹光復、台中中科、台中彩虹、高雄夢時代等門市也推出「SA認證主機」優惠，開盒但未使用過的福利機、展示機推出最低6.5折優惠，其他還有MacBook Pro及最新iPhone 11系列、iPad、Apple Watch等機型少量釋出，各門市機種不盡相同，有意購買的消費者，可直接到現場詢問。此外，還有LINE Points 3%回饋無上限、教育優惠、舊機換新機、多台折抵無上限，以及SA點數回饋等多重優惠。
母親節接近加上iPhone SE第二代新機發表，德誼數位也於全台門市開放iPhone SE系列新機預約超殺優惠，凡預約iPhone SE新機並攜碼至遠傳指定方案，可獲得千元指定配件購物金，還有飛利浦超音波活膚水氧儀、潘朵拉自拍機器人好禮二選一，若是合購指定殼包、保護貼，還可享8折優惠。購機還可加購DE Care兩年期行動裝置保險，享優惠價2,000元起。為了吸引用戶換機，德誼數位除了提供果粉優於官方的回收價格的舊換新折抵優惠，針對6大Android品牌用戶，更提供舊換新回收價加碼10%購物金好康，歡迎Android用戶跳槽。
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