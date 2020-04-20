貴婦嗆聲！《夫婦的世界》金喜愛穿愛馬仕大衣超帥氣

韓劇《夫婦的世界》又創收視紀錄，隨著劇情推演，金喜愛飾演的正宮醫生池善雨的女強人魅力爆棚，在最新播出的集數中甚至提槍示威，帥氣表現讓觀眾看的超過癮，而她在這場戲的造型也格外引人注目。

提著槍殺到貴婦團「麗友會」的池善雨，身穿一襲莓紅棕色調的皮革大衣，這件大衣出自頂級時尚品牌愛馬仕（ Hermes）去年的早秋系列，俐落的直身剪裁搭配硬挺有份量感的皮革，再以領巾點綴，既帥氣又不失女人味。今年春夏愛馬仕則是以透氣涼爽的細微鏤空細節來呈現皮革大衣，或是增加更多的扣帶設計，呼應品牌的馬術精神。