貴婦嗆聲！《夫婦的世界》金喜愛穿愛馬仕大衣超帥氣
韓劇《夫婦的世界》又創收視紀錄，隨著劇情推演，金喜愛飾演的正宮醫生池善雨的女強人魅力爆棚，在最新播出的集數中甚至提槍示威，帥氣表現讓觀眾看的超過癮，而她在這場戲的造型也格外引人注目。
提著槍殺到貴婦團「麗友會」的池善雨，身穿一襲莓紅棕色調的皮革大衣，這件大衣出自頂級時尚品牌愛馬仕（ Hermes）去年的早秋系列，俐落的直身剪裁搭配硬挺有份量感的皮革，再以領巾點綴，既帥氣又不失女人味。今年春夏愛馬仕則是以透氣涼爽的細微鏤空細節來呈現皮革大衣，或是增加更多的扣帶設計，呼應品牌的馬術精神。
而在第七集開頭做耶誕節問診服務的池善雨，則是用義大利品牌Blumarine的透膚紫藤花卉印花襯衫配黑色長褲再外罩白袍，優雅柔美的薄紗布料與紫藍色調的花朵元素，看起來非常浪漫有氣質，也讓白袍造型多了點柔和溫暖感。孫藝珍之前在《愛的迫降》大結局中，也是穿著這個品牌的印花透膚裝。本季也有許多類似風格的洋裝、襯衫等等，非常適合春夏季節穿搭。
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