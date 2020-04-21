來誠品書店迺菜市仔 成為食材小達人

4/1起誠品書店將舉辦為期一個月的「來冊店迺菜市仔」活動，邀請爸爸媽媽帶寶貝一起邊玩邊學。圖／誠品書店

又到了一整年孩子最愛的節日，誠品書店自4/1起於誠品信義店、R79、宜蘭店等8家店點舉辦為期一個月的「來冊店迺菜市仔」活動，展示蔬果攤、魚販等菜市場攤販，透過「食農教育」傳達「珍惜食物」的理念，邀請爸爸媽媽帶寶貝一起闖關集點拿贈品。

4/1起誠品書店將舉辦為期一個月的「來冊店迺菜市仔」活動，邀請爸爸媽媽帶寶貝一起邊玩邊學。圖／誠品書店

誠品書店「來冊店迺菜市仔」活動豐富各家都不同，宜蘭店舉辦繪讀撕貼蔬果畫，藉由繪本故事帶領孩子認識食材、一起動手撕貼自己的蔬果畫；誠品R79打造動物視角的市場，藉由塑造森林、海洋等生態系，引導孩子認識生態。

誠品東湖店化身為豬肉攤，歡迎找可愛的小豬拍照打卡上傳FB。圖／誠品書店