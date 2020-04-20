和媽媽一起優雅時尚下午茶！MIKIMOTO X 晶華限定聯名

陪伴就是最好的母親節禮物！不過如何讓媽媽享受開心舒適的一天？不妨安排一段美好優雅的下午茶時光。日本頂級珠寶品牌MIKIMOTO與晶華酒店攜手推出期間限定的聯名雙層午茶組，以MIKIMOTO的珍珠和經典珠寶作為創作靈感，猶如甜點版本的精緻珠寶。每套兩人份售價1,280元，即日起至5月31日止於晶華酒店二樓上庭酒廊獨家販售，每日供應限定數量，可電話預訂。

午茶靈感以珍珠為主題發想，搭配以高級訂製服緞帶為主題的「Jeux de Rubans」和飄落巴黎芳登廣場的玫瑰花瓣為創作主角的「Les Pétales Place Vendôme」兩個品牌經典系列做為設計延伸，色調粉嫩。甜點包括：以咖啡榛果醬、粉色巧克力及食用花瓣交織成的「粉紅棒棒糖」；入口飄散玫瑰餘韻的「玫瑰茶凝凍」、以及夾入蜜桃甘納許與伯爵茶、甜蜜而清爽的「蜜桃伯爵茶馬卡龍」等。搭配「干貝佐魚子醬」、「冷燻鮭魚起士漬檸檬」兩道法式鹹食。