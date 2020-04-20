聽新聞
test
0:00 / 0:00
和媽媽一起優雅時尚下午茶！MIKIMOTO X 晶華限定聯名
陪伴就是最好的母親節禮物！不過如何讓媽媽享受開心舒適的一天？不妨安排一段美好優雅的下午茶時光。日本頂級珠寶品牌MIKIMOTO與晶華酒店攜手推出期間限定的聯名雙層午茶組，以MIKIMOTO的珍珠和經典珠寶作為創作靈感，猶如甜點版本的精緻珠寶。每套兩人份售價1,280元，即日起至5月31日止於晶華酒店二樓上庭酒廊獨家販售，每日供應限定數量，可電話預訂。
午茶靈感以珍珠為主題發想，搭配以高級訂製服緞帶為主題的「Jeux de Rubans」和飄落巴黎芳登廣場的玫瑰花瓣為創作主角的「Les Pétales Place Vendôme」兩個品牌經典系列做為設計延伸，色調粉嫩。甜點包括：以咖啡榛果醬、粉色巧克力及食用花瓣交織成的「粉紅棒棒糖」；入口飄散玫瑰餘韻的「玫瑰茶凝凍」、以及夾入蜜桃甘納許與伯爵茶、甜蜜而清爽的「蜜桃伯爵茶馬卡龍」等。搭配「干貝佐魚子醬」、「冷燻鮭魚起士漬檸檬」兩道法式鹹食。
聯名下午茶還有MIKIMOTO特製的插畫餐墊以及立牌，由知名時尚插畫家塗至道Gary Tu繪製風格插畫，點綴午茶多重的視覺體驗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言