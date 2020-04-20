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居家防疫繪畫療癒 創作個人寶格麗珠寶 塗鴉為醫護加油
幾年前，蘇格蘭插畫家Johanna Basford推出的著色本「祕密花園」風靡全球，掀起一股著色舒壓的風氣，連韓劇都加入主角在家著色的劇情。如今全球因應新冠肺炎疫情，響應少出門、多在家的防疫措施，許多人也重新拾起畫筆、以繽紛的色彩和專注繪畫活動療癒身心。許多國際精品品牌也推出線上著色和互畫的圖案可供下載，鼓勵人們以積極正面的心情面對疫情。
義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）以高級珠寶和鐘表出名，官網提供的手繪著色的圖案選擇就有品牌經典的SERPENTI頂級珠寶項鍊、八角造形的OCTO腕表、以及熱銷的SERPENTI包包。想像自己是彩色寶石大師、或是來訂製個人化作品的頂級大戶，畫好之後在IG分享自己作品並加上官方hashtag #BvlgariInColors #MasterOfColors、標註品牌官方帳號 @bulgari還有機會透過品牌將你的作品分享給全世界。
瑞士的製表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）也有官網線上可下載的著色圖，除了經典月相表還有位於瑞士汝山谷內的表廠，滿滿的幾何窗戶塗起來很有療癒感。LVMH集團下的另一珠寶品牌斐登（FRED）則是鼓勵大家直接手繪塗鴉，並募集大家心目中最具正能量的畫面為醫護人員加油打氣：作品拍照上傳IG並@fredjewelry官方帳號，加上#drawforourheroes標籤，就有機會得到FRED斐登IG官方帳號轉發並集結成紀念冊。
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