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4人同行2人免費！YKNK商午「5種燒肉双拼」280元起
主打和牛燒肉的「樂軒」，旗下的「YKNK club」自即日起新推出平日商業午餐優惠，可享燒肉雙拼、主廚季節野菜煮等內容，每套280元起。開賣首5日，還可享「4人同行、2人免費」的優惠活動。
主打年輕化的YKNK club，取燒肉日文「yakiniku」的縮寫作為品牌名稱，首間店面自2019年底進駐遠百信義A13，後再於今年3月插旗京站小碧潭。店內供應有日本A4和牛、澳洲M9和牛、美國、紐西蘭等冷藏牛肉，另外還有鹽味、樂樂醬、蒜味奶油等特製醬汁為肉品增添風味。
本次新推出的商業午餐，肉品共有松阪豬＋去骨雞腿肉、澳洲和牛牛五花＋去骨雞腿肉、澳洲和牛牛五花＋松阪豬、薄切牛舌＋澳洲和牛牛五花、薄切牛舌＋澳洲和牛橫膈膜等5種組合，另搭配主廚季節野菜煮、日本新潟越光米飯以及無限供應的雞湯，每份售價自280元～480元，供應時段則為每週一至週五的11:30～16:00。
為慶祝商業午餐上市，自4月20日至4月24日期間，品嚐商業午餐且參與打卡活動，即可享「4人同行、2人免費」的優惠，讓民眾輕鬆享用午餐。
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