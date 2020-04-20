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「疫」外收穫！蘇富比鐘表網拍新模式 五成以上新客來
全球疫情影響經濟看似衰退，但若出手得宜，可把握到線上商機。蘇富比（Sotheby's）香港春拍因疫情影響更動再三，延後至7月5日舉辦。不過臨時在4、5 月全新推出的「每週名表精選」拍賣，自4月1日起推出每週更新，至今邁入第三週，則屢傳佳績：除了刷新網上鐘錶拍賣最高成交紀錄，上網競投的藏家當中有高達54%是蘇富比新客戶、40%為40歲以下的年輕藏家，是將危機化為轉機的絕佳例證。
蘇富比推出的「每週名表精選」首兩輪拍賣主題分別為4月1日至8日的「勞力士及愛彼名家收藏」與4月8日至15日的「百達翡麗」。首兩場拍賣總成交額達1,700萬港元（約台幣6593萬元），成交率為95%，有超過一半拍品以逾高估價成交，其中「勞力士及愛彼名家收藏」的19枚勞力士及愛彼表全數完售；「百達翡麗專場」一枚型號5711的金鷹Nautilus全新鉑金表殼配牛仔色表盤，以375萬港元（約台幣1454萬元）成交，刷新網上鐘表拍賣最高成交紀錄。
即日起至4月22日止的第三場「每週名表精選」呈獻18枚德國製表品牌朗格（A. Lange & Söhne）作品，以及25枚無底價出售之瑞士時計。4月22日起至29日的最後一場則以伯爵經典表款與積家空氣鐘為主題。看好線上拍賣商機，佳士得（Christie’s）也自即日起增加場次，幾乎每週都有一場全新的全球拍賣上線，內容涵蓋不藝術領域與精品，包括4月28日起為藝術家提供緊急援助的「安迪 ̇沃荷:美好歲月」慈善拍賣，而5月香港地區則有珠寶與中畫專拍，提供亞洲藏家更多選擇。
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