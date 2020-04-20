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宅居療癒商機 全家雲朵極鬆餅、小七超狂聯名挑戰味蕾

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
瞄準防疫在家的療癒商機，全家即日起推出日系2.0版「極鬆餅」，以及Let_s Café單品咖啡、私品茶都推出新口味。圖／全家便利商店提供
瞄準防疫在家的療癒商機，全家即日起推出日系2.0版「極鬆餅」，以及Let_s Café單品咖啡、私品茶都推出新口味。圖／全家便利商店提供

新一波疫情讓許多民眾相當沮喪，宅在家抗疫更需要吃點甜點來療癒自己。7-ELEVEN、全家便利商店本週皆推出新一波療癒新品，幫助大家化解宅在家的苦悶心情。

全家即日起推出日系2.0版「極鬆餅」，不僅通過Clean Label潔淨標章認證，更強調空氣感餅皮和吃得到顆粒感的內餡，運用3段日式雲燒工法，餅皮厚度比以往增加3成，內餡也選用具口感的香醇蜂蜜、顆粒飽滿大納言紅豆，讓消費者能夠輕鬆品嚐到日式專賣店等級鬆餅。共推出4款口味，經典蜂蜜鬆餅、大納言紅豆鬆餅、榛果巧克力鬆餅，以及可買回家DIY口味搭配的香醇鬆餅皮陸續推出。4月22日至5月19日凡購買極鬆餅系列，還可享單品中杯美式、拿鐵咖啡半價優惠。並同步於全台約130間店舖推出Let's Café「巴西玫瑰鑽」、「盧安達紅波旁」雙單品豆限定販售，即日起至4月24日於App商品預售推出冰單品美式/拿鐵買一送一優惠。

另外，繼推出仙女紅茶、德傳茶後，全家4月22日起將再推出嚴選產自南投茶區的台茶12號「金萱茶」，以負30度C急凍技術冰封茶香甘甜的「金萱青茶」以及添加柳丁原汁及果肉的「金萱鮮橙青茶」。自4月22日至5月19日實體店舖任選第2杯7折；4月22日至4月24日於全家App商品預售也將推出2件優惠價活動。

7-ELEVEN也將從4月22日起攜手知名飲料、排隊名店等30大品牌展開「夢幻聯名特賞」活動，主打「雙品牌跨界狂聯名」，包括韓國炸雞名店「NENE CHICKEN×波的多」、「乾杯燒肉×樂事」，「味味A排骨雞麵×樂事」、泰國超夯海苔「小老闆×品客」、「台灣啤酒×可樂果」、「台虎精釀×點心餅」等意想不到的跨界聯名零食；此次更與多間手搖飲名店合作，像是天仁茗茶、日出茶太、北回木瓜牛奶、不要對我尖叫等都推出獨家零食，近20款獨家新品搭配指定零食2件8折、3件7.7折，用創新口味滿足不同客群嘗鮮渴望。

飲料、冰品部分，7-ELEVEN則一口氣推出近10款獨家販售全新限定商品，包括全球限定的「猿田彥珈琲」聯名開發猿田彥監製拿鐵咖啡風味雪糕、酷聖石香草焦糖餅乾冰銅燒，以及去年熱賣10萬支的「舊振南綠豆椪牛乳冰棒」再度強勢回歸，同步推出「喝的」福樂X舊振南綠豆椪牛乳，此外，一之鄉蜂蜜蛋糕以及經典冰品小美冰淇淋也分別變身奶茶和汽水，帶來超乎想像的全新口感。

而人氣大明星OPEN小將適逢15週年慶，特邀HELLO KITTY一同展開「SWEET & FUN聯名甜點派對」活動，限定推出蘋果牛奶脆Q球、杯裝穀物乳飲以及多多活菌發酵乳，多款包裝與瓶蓋貼紙等著粉絲全套蒐集。

OPEN小與HELLO KITTY合作推出「SWEET & FUN聯名甜點派對」活動，多款超萌獨家包裝甜蜜新品。圖／7-ELEVEN提供
OPEN小與HELLO KITTY合作推出「SWEET & FUN聯名甜點派對」活動，多款超萌獨家包裝甜蜜新品。圖／7-ELEVEN提供
小美冰淇淋汽水PET500香草風味，建議售價35元。圖／7-ELEVEN提供
小美冰淇淋汽水PET500香草風味，建議售價35元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於4月22日起攜手30大品牌聯名展開「夢幻聯名特賞」活動，推出近20款獨家新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於4月22日起攜手30大品牌聯名展開「夢幻聯名特賞」活動，推出近20款獨家新品。圖／7-ELEVEN提供
樂事厚切波樂乾杯泡菜口味/醬烤牛肋條口味洋芋片。圖／7-ELEVEN提供
樂事厚切波樂乾杯泡菜口味/醬烤牛肋條口味洋芋片。圖／7-ELEVEN提供
全家推2.0版雲朵「極鬆餅」系列，4種口味陸續登場。圖／全家便利商店提供
全家推2.0版雲朵「極鬆餅」系列，4種口味陸續登場。圖／全家便利商店提供
手搖飲店「不要對我尖叫」與孔雀捲心餅、乖乖玉米脆果聯名推出限定口味。圖／7-ELEVEN提供
手搖飲店「不要對我尖叫」與孔雀捲心餅、乖乖玉米脆果聯名推出限定口味。圖／7-ELEVEN提供
波的多洋芋片Nene神奇辣起司風味。圖／7-ELEVEN提供
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零食 蜂蜜 甜點

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