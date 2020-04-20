乾杯×樂事攜手「烤肉醬牛五花」洋芋片 再送牛五花

已經有21年歷史的「乾杯燒肉居酒屋」，即起宣佈與樂事洋芋片攜手合作，聯名推出「烤肉醬牛五花」、「乾杯泡菜」等2款口味洋芋片，還原店內人氣商品的滋味，並於7-ELEVEN獨家販售。除了可享77折～8折的優惠外，憑包裝還可至乾杯免費兌換牛五花、雞胸肉等食材。

近年零食圈跨界合作持續不斷，總是會為民眾帶來口味上的驚喜。本次乾杯燒肉居酒屋與樂事所合作的2款聯名洋芋片中，「烤肉醬牛五花」洋芋片帶有濃烈的炙燒香氣與烤肉醬的風味，宛若在現場大口吃肉。至於「乾杯泡菜」洋芋片則有著香辣酸甜的滋味與清脆口感，各有不同特色。2款口味每包均為45元，4月22日起限定於7-ELEVEN獨家販售，並可享任選2件8折、3件77折的優惠。

另外自4月22日起，消費者掃描2款聯名洋芋片包裝上的QR Code，即可抽選優惠方案。再憑包裝截角與優惠畫面，至全台乾杯燒肉、乾杯列車，即可免費兌換牛五花／GETA 牛五花／雞腿肉，每爐限一份，活動至7月31日截止。（乾杯 BAR 安和店恕不適用）