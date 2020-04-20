「鑽石西裝」讓金高銀看傻眼！李敏鎬《The King：永遠的君主》力挺韓國設計師

韓國男星李敏鎬新戲《The King：永遠的君主》日前首播開紅盤，平均收視11.6%，最高瞬間更曾達到14.7%的收視人口，長腿歐巴的魅力果然超驚人！而總是在戲裡飾演貴氣形象人物的他，這次劇中君王的身分依然不脫離這樣的角色設定，身上穿的衣服自然也不能馬虎囉！

光是在第一集中，李敏鎬飾演的大韓帝國皇帝李袞就換了七套造型，而其中最讓人印象深刻的那件「鑽石排釦西裝外套」，其實是出自韓國本土設計師金瑞龍的同名品牌kimseoryong之作。除了閃亮亮的釦子之外，領口、袖口都有延伸自品牌2019秋冬系列的金色亮片刺繡細節，華麗高貴。這也是kimseoryong作品中很常使用到的裝飾風格，他擅長用韓國傳統圖騰、花朵等點綴西裝，將自家文化完美融合西式剪裁。去年防彈少年參加葛萊美獎頒獎典禮，團員J-Hope身上穿的晚宴西裝也是出自kimseoryong的設計。

李敏鎬在新戲《The King：永遠的君主》中穿上多件韓國本土設計師金瑞龍的同名品牌kimseoryong的設計。圖／Netflix提供

李敏鎬在新戲《The King：永遠的君主》中最讓人印象深刻的「鑽石排釦西裝外套」造型，出自韓國本土設計師金瑞龍kimseoryong之手。圖／Netflix提供 韓國本土設計師金瑞龍的同名品牌kimseoryong 2019秋冬系列的金色亮片刺繡細節，在李敏鎬《The King：永遠的君主》中的「鑽石排釦西裝外套」上也能見到。圖／摘自IG

而第一集中李敏鎬的另一件睡袍造型、休閒服也都是kimseoryong的作品，睡袍貴氣古典的絨面布料搭配他挺拔的身型，就算頭髮亂了還是很慵懶帥氣。在書房裡穿的米色絲綢罩衫，則是呈現出同樣足以迷暈粉絲的飄逸瀟灑風。

除了深色服裝之外，他也很能駕馭明亮柔和的粉色。第二集中他換上一件淡粉紅色的粗針織外套搭白T恤，看起來有種隨興溫暖的氣質，這件衣服則是最近才加入PRADA設計陣容的比利時設計師Raf Simons的個人品牌作品。 貴氣古典的絨布睡袍也是kimseoryong的設計。圖／擷自Netflix

第二集李敏鎬換上一件淡粉紅色的粗針織外套搭白T恤，這件衣服是最近才加入PRADA設計陣容的比利時設計師Raf Simons的個人品牌作品。圖／擷自Netflix

在書房裡穿的米色絲綢罩衫也是kimseoryong作品，同樣足以迷暈粉絲的飄逸瀟灑風。圖／擷自Netflix

貴氣古典的絨布睡袍也是kimseoryong的設計。圖／擷自Netflix