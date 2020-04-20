聽新聞
test
0:00 / 0:00

「鑽石西裝」讓金高銀看傻眼！李敏鎬《The King：永遠的君主》力挺韓國設計師

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
李敏鎬在新戲《The King：永遠的君主》中最讓人印象深刻的「鑽石排釦西裝外套」造型，出自韓國本土設計師金瑞龍kimseoryong之手。圖／Netflix提供、擷自Netflix
李敏鎬在新戲《The King：永遠的君主》中最讓人印象深刻的「鑽石排釦西裝外套」造型，出自韓國本土設計師金瑞龍kimseoryong之手。圖／Netflix提供、擷自Netflix

韓國男星李敏鎬新戲《The King：永遠的君主》日前首播開紅盤，平均收視11.6%，最高瞬間更曾達到14.7%的收視人口，長腿歐巴的魅力果然超驚人！而總是在戲裡飾演貴氣形象人物的他，這次劇中君王的身分依然不脫離這樣的角色設定，身上穿的衣服自然也不能馬虎囉！

光是在第一集中，李敏鎬飾演的大韓帝國皇帝李袞就換了七套造型，而其中最讓人印象深刻的那件「鑽石排釦西裝外套」，其實是出自韓國本土設計師金瑞龍的同名品牌kimseoryong之作。除了閃亮亮的釦子之外，領口、袖口都有延伸自品牌2019秋冬系列的金色亮片刺繡細節，華麗高貴。這也是kimseoryong作品中很常使用到的裝飾風格，他擅長用韓國傳統圖騰、花朵等點綴西裝，將自家文化完美融合西式剪裁。去年防彈少年參加葛萊美獎頒獎典禮，團員J-Hope身上穿的晚宴西裝也是出自kimseoryong的設計。

李敏鎬在新戲《The King：永遠的君主》中穿上多件韓國本土設計師金瑞龍的同名品牌kimseoryong的設計。圖／Netflix提供
李敏鎬在新戲《The King：永遠的君主》中穿上多件韓國本土設計師金瑞龍的同名品牌kimseoryong的設計。圖／Netflix提供

李敏鎬在新戲《The King：永遠的君主》中最讓人印象深刻的「鑽石排釦西裝外套」造型，出自韓國本土設計師金瑞龍kimseoryong之手。圖／Netflix提供
李敏鎬在新戲《The King：永遠的君主》中最讓人印象深刻的「鑽石排釦西裝外套」造型，出自韓國本土設計師金瑞龍kimseoryong之手。圖／Netflix提供
韓國本土設計師金瑞龍的同名品牌kimseoryong 2019秋冬系列的金色亮片刺繡細節，在李敏鎬《The King：永遠的君主》中的「鑽石排釦西裝外套」上也能見到。圖／摘自IG
韓國本土設計師金瑞龍的同名品牌kimseoryong 2019秋冬系列的金色亮片刺繡細節，在李敏鎬《The King：永遠的君主》中的「鑽石排釦西裝外套」上也能見到。圖／摘自IG

而第一集中李敏鎬的另一件睡袍造型、休閒服也都是kimseoryong的作品，睡袍貴氣古典的絨面布料搭配他挺拔的身型，就算頭髮亂了還是很慵懶帥氣。在書房裡穿的米色絲綢罩衫，則是呈現出同樣足以迷暈粉絲的飄逸瀟灑風。

除了深色服裝之外，他也很能駕馭明亮柔和的粉色。第二集中他換上一件淡粉紅色的粗針織外套搭白T恤，看起來有種隨興溫暖的氣質，這件衣服則是最近才加入PRADA設計陣容的比利時設計師Raf Simons的個人品牌作品。

貴氣古典的絨布睡袍也是kimseoryong的設計。圖／擷自Netflix
貴氣古典的絨布睡袍也是kimseoryong的設計。圖／擷自Netflix

第二集李敏鎬換上一件淡粉紅色的粗針織外套搭白T恤，這件衣服是最近才加入PRADA設計陣容的比利時設計師Raf Simons的個人品牌作品。圖／擷自Netflix
第二集李敏鎬換上一件淡粉紅色的粗針織外套搭白T恤，這件衣服是最近才加入PRADA設計陣容的比利時設計師Raf Simons的個人品牌作品。圖／擷自Netflix

在書房裡穿的米色絲綢罩衫也是kimseoryong作品，同樣足以迷暈粉絲的飄逸瀟灑風。圖／擷自Netflix
在書房裡穿的米色絲綢罩衫也是kimseoryong作品，同樣足以迷暈粉絲的飄逸瀟灑風。圖／擷自Netflix

貴氣古典的絨布睡袍也是kimseoryong的設計。圖／擷自Netflix
貴氣古典的絨布睡袍也是kimseoryong的設計。圖／擷自Netflix

第二集李敏鎬換上一件淡粉紅色的粗針織外套搭白T恤，這件衣服是最近才加入PRADA設計陣容的比利時設計師Raf Simons的個人品牌作品。圖／擷自Netflix
第二集李敏鎬換上一件淡粉紅色的粗針織外套搭白T恤，這件衣服是最近才加入PRADA設計陣容的比利時設計師Raf Simons的個人品牌作品。圖／擷自Netflix

韓國 西裝

延伸閱讀

「夫婦」越變態觀眾越愛！金喜愛火大提槍對決小三

李敏鎬落難慘淪「狗屎」 火速霸氣求婚金高銀

曖昧李敏鎬卻淪小三 「最美女總理」遭打臉反擊了

李敏鎬美男牌奏效 「The King」開播即奪冠

相關新聞

不出門也要運動 用Apple Watch做居家鍛鍊維持身心健康

這兩天的新一波疫情讓人繃緊神經、無法放鬆心情外出，但在家還是要持續保持健身鍛鍊習慣，免得疫情還沒解除體重也跟著拉警報。運...

「鑽石西裝」讓金高銀看傻眼！李敏鎬《The King：永遠的君主》力挺韓國設計師

韓國男星李敏鎬新戲《The King：永遠的君主》日前首播開紅盤，平均收視11.6%，最高瞬間更曾達到14.7%的收視人...

張張有獎！繼光香香雞送10萬元「王國紀元」虛寶

繼光香香雞與線上手遊「王國紀元」合作，自4月20日起推出跨界合作優惠。期間內只要購買「經典組合」，即贈送限量虛寶刮刮卡，...

白藜蘆醇抗老化 研究：適量攝取紅酒有益

研究顯示，少量攝取紅酒，可透過內含的白藜蘆醇來協助抗老化！適量的白藜蘆醇可以誘使sirtuins蛋白發生作用，進而達到修補DNA，控制新陳代謝等延緩老化的身體機制。但科學家也特別點出，若攝取過量，則會有反效果，因此紅酒的飲用宜以少量為主。

茅台，登上國際拍賣的傳奇精品白酒

「茅台就像榴槤，愛的人很愛，但不懂的人就是不懂，可以這樣說嗎？」聽我這樣問，一直頗嚴肅的蘇富比（Sotheby’s）洋酒...

1.5片比利時脆餅夾心！COLD STONE「蓮花脆餅冰銅燒」

隨著近日體感溫度提高，連鎖冰品「COLD STONE」自4月22日起，於全台7-ELEVEN新推出「比利時蓮花焦糖薄脆餅...

全聯6折「神物」一開門就被瘋搶 網大推：真的很划算

全聯福利中心是許多人平時購買生活用品的好去處，有時還會推出自家品牌與企業聯名的商品，每每推出都吸引不少人瘋狂搶購，甚至還會不定期作檔期促銷，讓一些商品都被搜刮一空。對此，就有一名女網友在臉書《 我愛全聯-好物老實説 》中PO文提到，日前她到全聯購物時，發現很多人都在搶買6折的家庭號吐司，但是她又想通常6折商品都是「當天到期」，因此好奇的詢問廣大網友「買那麼多是要拿去做什麼啊？」

都更搬家！人氣拉麵「勝王」5／6起無限期停業

對於拉麵迷來說，最近將暫時少一間可以朝聖的名店了！經常推出不同風味的拉麵名店「勝王」，因為面臨都更因素，因此將於5月6日...

「鉄火鍋」進駐板橋車站 熟成肉配好湯

以頂級和牛燒肉聞名的「樂軒」，不畏新冠肺炎疫情衝擊，逆勢操作再推出都會型輕消費餐飲新品牌「鉄火鍋」，首店進駐Global Mall板橋車站，以七種特製鍋底搭配嚴選冷藏熟成肉品，不僅個人火鍋298元起，且還享附餐無限供應。建議客人先決定主菜肉品，再選擇不同口味的鍋底，另有加價點的海鮮、鍋料。

粉到崩潰！ IG人氣甜點店 飛行寶石下午茶

IG人氣法式甜點店-穿石CHANTEZ Pâtisserie在美好的初春時節，首度攜手保養美妝品牌香緹卡Chantecaille跨界合作，以亞馬遜雨林豐富的生態系與斑斕物種為靈感，自即日起至5月31日推出「飛行寶石下午茶饗宴」，透過穿石主廚李盈萱的巧思，呈現出色艷誘人的精品級法式美點。

鮑魚＋烏魚子！必勝客「澎湖XO醬鮑滿烏魚子」限960個

隨著母親節即將到來，必勝客限時推出限量960個的「澎湖XO醬鮑滿烏魚子」比薩，以及「澎湖XO醬干貝鮮魷」比薩，還有多款節...

百達翡麗資深藏家出手 佳士得七月呈獻16款夢幻三問

百達翡麗（PATEK PHILIPPE）的複雜功能腕表，始終是鐘表藏家的夢幻逸品。不過風格歷來較為傳統的百達翡麗，馳名的...

熱門新聞

一張圖看一周天氣 北、東有雨到周六這幾天雨最大

全聯6折「神物」一開門就被瘋搶 網大推：真的很划算

口罩3.0系統、物流都搞定 22日可去超商插健保卡預購

網路熱議水餃王冠軍！十大爆紅人氣冷凍水餃上菜了

2020梅雨季何時開始？ 賈新興：開始的晚且有兩波

「最臭的女人」 她揭密台灣蒜頭為何世界第一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。