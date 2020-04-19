不出門也要運動 用Apple Watch做居家鍛鍊維持身心健康

這兩天的新一波疫情讓人繃緊神經、無法放鬆心情外出，但在家還是要持續保持健身鍛鍊習慣，免得疫情還沒解除體重也跟著拉警報。運用穿戴式裝置內建功能搭配運動App，幫助待在家也能維持身心健康。

全球最多人使用的智慧手表Apple Watch，許多原本內建的功能就很適合平時日常鍛鍊，還可遠距與親友互動使用，包括活動紀錄分享、互相競賽，在家工作時更需要每個小時的「站立提醒」，以及隨著「呼吸」App進行吸氣、吐氣調整身心、放鬆壓力的練習。

另外，也可以透過下載以下幾款App，搭配Apple Watch進行鍛鍊。包括App Store編輯推薦、許多名人愛用的「Nike Training Club」、「Nova」以及許多以「7分鐘運動訓練」為設計基礎的App，都可以按照你想訓練的部位和時間長短提供各式各樣的體重訓練和體能訓練，不需要複雜的健身設備，徒手運用家中道具，照著App內的線上教練做，就能在家完成日常訓練。

而Fitbit近期推出首款內建GPS的Fitbit Charge 4，除了戶外運動時可不用帶著手機，即可針對鍛鍊目標即時追蹤個人配速與距離，結束後與Fitbit App連線同步路線地圖與運動成效，就能達到改進訓練表現的效果。同時搭載Spotify控制功能，使用者可直接在手環上進行音樂控制操作，健身時隨著音樂節奏更帶勁。Fitbit Charge 4這次也加入了全新「活動區間分鐘數」功能，以個人靜息心率和年齡為依據，追蹤全天候的體能活動協助用戶達成每周運動150分鐘的目標，為使用者帶來最優異的自主健康管理。另外也具備Fitbit Pay功能，並支援一卡通交通卡支付。