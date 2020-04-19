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張張有獎！繼光香香雞送10萬元「王國紀元」虛寶

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
繼光香香雞與王國紀元合作，購買指定餐點就有機會獲得10萬元虛寶。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞與王國紀元合作，購買指定餐點就有機會獲得10萬元虛寶。圖／繼光香香雞提供

繼光香香雞與線上手遊「王國紀元」合作，自4月20日起推出跨界合作優惠。期間內只要購買「經典組合」，即贈送限量虛寶刮刮卡，最大獎價值近10萬元，張張有獎。

王國紀元為一款同時多人在線、即時戰爭的策略遊戲，擁有千萬名玩家。自4月20日至5月20日期間，民眾至門市購買「經典組合」，即贈送王國紀元限量虛寶。套餐包括有中份香香炸雞＋現炸魷魚、大份香香炸雞＋杏鮑菇、中份香香炸雞＋雞皮小仙貝＋墨魚甜不辣等不同組合，每份195元。而贈送的虛寶則有高額水晶、加速道具、指定傳送等不同寶物，最低價值約550元，最高價值則近10萬元，共計送出3,000張刮刮卡。

根據「AppAnnie」報告指出，2020年第一季消費者透過App商城共花費234 億美元，創史上新高，其中手遊類APP更占4成。因應手遊市場成長，加上玩手遊「吃雞」是手遊玩家們朗朗上口的口號，因此繼光香香雞本次與手遊「王國紀元」合作，共同推出聯名套餐。業者也表示，估計此波優惠，可轉化約1成左右來客。

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