快訊

敦睦艦隊群聚高雄8確診 韓國瑜要求公布744官兵足跡

一張圖看一周天氣 北、東有雨到周六這幾天雨最大

白藜蘆醇抗老化 研究：適量攝取紅酒有益

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
美國的研究顯示，紅酒內的白藜蘆醇能促進身體的抗老化機制，但須適量攝取。（photo by pikrepo, used under CC License）
美國的研究顯示，紅酒內的白藜蘆醇能促進身體的抗老化機制，但須適量攝取。（photo by pikrepo, used under CC License）

研究顯示，少量攝取紅酒，可透過內含的白藜蘆醇來協助抗老化！適量的白藜蘆醇可以誘使sirtuins蛋白發生作用，進而達到修補DNA，控制新陳代謝等延緩老化的身體機制。但科學家也特別點出，若攝取過量，則會有反效果，因此紅酒的飲用宜以少量為主。

根據《每日醫學新聞》報導，白藜蘆醇存在於花生、開心果、葡萄皮、紅酒、藍莓、蔓越莓和黑巧克力中，而英國倫敦大學學院分子生物學家巴耶爾的研究顯示，白藜蘆醇能重現雌激素帶給人們的好處。

男性與女性都會自然生成雌激素，但除了與生育有關外，雌激素也能活化sirtuins蛋白，控制粒線體增生、促進身體修補DNA，並調節新陳代謝，能夠避免人們罹患肥胖、糖尿病、心血管疾病、神經退化疾病等與老化有關的病痛。

巴耶爾因此讓肝細胞接觸不同劑量的白藜蘆醇，希望能探討不同劑量對sirtuins蛋白的影響程度。實驗結果顯示，白藜蘆醇在劑量較低的時候，能夠模仿雌激素，活化sirtuins蛋白。但若劑量過高，反而會減少sirtuins蛋白的活化。此研究也證明，過去所謂的一天一小杯紅酒能有助於延緩老化，有其道理所在。

除此之外，此次的發現也解開所謂的「法國弔詭」，也就是儘管法國人的飲食偏向高脂肪，但他們罹患心血管疾病或特定種類癌症的機率卻較其他人種還低。白藜蘆醇的研究就證明，法國人適量飲用紅酒的習慣，可能就是箇中關鍵。

【更多精采內容，詳見

紅酒 老化 法國

延伸閱讀

員工超過1萬人 美國國會重啟比想像中難

影／興大提「核殼蛋白」開發新冠肺炎藥物 上國際期刊

向大陸採購200萬個不合醫用口罩 芬蘭官員下台

採購大陸口罩不符合醫用標準 芬蘭官員辭職

相關新聞

1.5片比利時脆餅夾心！COLD STONE「蓮花脆餅冰銅燒」

隨著近日體感溫度提高，連鎖冰品「COLD STONE」自4月22日起，於全台7-ELEVEN新推出「比利時蓮花焦糖薄脆餅...

全聯6折「神物」一開門就被瘋搶 網大推：真的很划算

全聯福利中心是許多人平時購買生活用品的好去處，有時還會推出自家品牌與企業聯名的商品，每每推出都吸引不少人瘋狂搶購，甚至還會不定期作檔期促銷，讓一些商品都被搜刮一空。對此，就有一名女網友在臉書《 我愛全聯-好物老實説 》中PO文提到，日前她到全聯購物時，發現很多人都在搶買6折的家庭號吐司，但是她又想通常6折商品都是「當天到期」，因此好奇的詢問廣大網友「買那麼多是要拿去做什麼啊？」

張張有獎！繼光香香雞送10萬元「王國紀元」虛寶

繼光香香雞與線上手遊「王國紀元」合作，自4月20日起推出跨界合作優惠。期間內只要購買「經典組合」，即贈送限量虛寶刮刮卡，...

白藜蘆醇抗老化 研究：適量攝取紅酒有益

研究顯示，少量攝取紅酒，可透過內含的白藜蘆醇來協助抗老化！適量的白藜蘆醇可以誘使sirtuins蛋白發生作用，進而達到修補DNA，控制新陳代謝等延緩老化的身體機制。但科學家也特別點出，若攝取過量，則會有反效果，因此紅酒的飲用宜以少量為主。

茅台，登上國際拍賣的傳奇精品白酒

「茅台就像榴槤，愛的人很愛，但不懂的人就是不懂，可以這樣說嗎？」聽我這樣問，一直頗嚴肅的蘇富比（Sotheby’s）洋酒...

都更搬家！人氣拉麵「勝王」5／6起無限期停業

對於拉麵迷來說，最近將暫時少一間可以朝聖的名店了！經常推出不同風味的拉麵名店「勝王」，因為面臨都更因素，因此將於5月6日...

「鉄火鍋」進駐板橋車站 熟成肉配好湯

以頂級和牛燒肉聞名的「樂軒」，不畏新冠肺炎疫情衝擊，逆勢操作再推出都會型輕消費餐飲新品牌「鉄火鍋」，首店進駐Global Mall板橋車站，以七種特製鍋底搭配嚴選冷藏熟成肉品，不僅個人火鍋298元起，且還享附餐無限供應。建議客人先決定主菜肉品，再選擇不同口味的鍋底，另有加價點的海鮮、鍋料。

粉到崩潰！ IG人氣甜點店 飛行寶石下午茶

IG人氣法式甜點店-穿石CHANTEZ Pâtisserie在美好的初春時節，首度攜手保養美妝品牌香緹卡Chantecaille跨界合作，以亞馬遜雨林豐富的生態系與斑斕物種為靈感，自即日起至5月31日推出「飛行寶石下午茶饗宴」，透過穿石主廚李盈萱的巧思，呈現出色艷誘人的精品級法式美點。

鮑魚＋烏魚子！必勝客「澎湖XO醬鮑滿烏魚子」限960個

隨著母親節即將到來，必勝客限時推出限量960個的「澎湖XO醬鮑滿烏魚子」比薩，以及「澎湖XO醬干貝鮮魷」比薩，還有多款節...

百達翡麗資深藏家出手 佳士得七月呈獻16款夢幻三問

百達翡麗（PATEK PHILIPPE）的複雜功能腕表，始終是鐘表藏家的夢幻逸品。不過風格歷來較為傳統的百達翡麗，馳名的...

「翡翠灣福華」熄燈：營運至4月底

有26年歷史的翡翠灣福華渡假大飯店決定熄燈！飯店總經理許有志表示，「確定營運到4月底，5月處理後續及收尾工作，5月31日關門歇業。從產權到營運，有很多的無奈與無力，『花錢都不知道未來是甚麼』，所以決定在疫情期先喊停。」

宅商機持續發燒 米其林搶推外帶

想吃米其林星級料理現在免排隊，還可以帶著走。台北文華東方酒店最近加碼推出外帶美食2.0版，有超過40款的米其林美饌外帶及精緻便當；米其林一星手工台菜餐廳「山海樓」也首度推出外帶料理。

熱門新聞

口罩3.0系統、物流都搞定 22日可去超商插健保卡預購

殺破狼周運勢／白羊鬱悶心靈舒緩 金牛小心變工具人

tag朋友！最會裝傻、卻很聰明的5大星座　金牛居然冠軍

2020梅雨季何時開始？ 賈新興：開始的晚且有兩波

網路熱議水餃王冠軍！十大爆紅人氣冷凍水餃上菜了

全聯6折「神物」一開門就被瘋搶 網大推：真的很划算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。