白藜蘆醇抗老化 研究：適量攝取紅酒有益

研究顯示，少量攝取紅酒，可透過內含的白藜蘆醇來協助抗老化！適量的白藜蘆醇可以誘使sirtuins蛋白發生作用，進而達到修補DNA，控制新陳代謝等延緩老化的身體機制。但科學家也特別點出，若攝取過量，則會有反效果，因此紅酒的飲用宜以少量為主。

根據《每日醫學新聞》報導，白藜蘆醇存在於花生、開心果、葡萄皮、紅酒、藍莓、蔓越莓和黑巧克力中，而英國倫敦大學學院分子生物學家巴耶爾的研究顯示，白藜蘆醇能重現雌激素帶給人們的好處。

男性與女性都會自然生成雌激素，但除了與生育有關外，雌激素也能活化sirtuins蛋白，控制粒線體增生、促進身體修補DNA，並調節新陳代謝，能夠避免人們罹患肥胖、糖尿病、心血管疾病、神經退化疾病等與老化有關的病痛。

巴耶爾因此讓肝細胞接觸不同劑量的白藜蘆醇，希望能探討不同劑量對sirtuins蛋白的影響程度。實驗結果顯示，白藜蘆醇在劑量較低的時候，能夠模仿雌激素，活化sirtuins蛋白。但若劑量過高，反而會減少sirtuins蛋白的活化。此研究也證明，過去所謂的一天一小杯紅酒能有助於延緩老化，有其道理所在。

除此之外，此次的發現也解開所謂的「法國弔詭」，也就是儘管法國人的飲食偏向高脂肪，但他們罹患心血管疾病或特定種類癌症的機率卻較其他人種還低。白藜蘆醇的研究就證明，法國人適量飲用紅酒的習慣，可能就是箇中關鍵。

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