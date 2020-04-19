茅台，登上國際拍賣的傳奇精品白酒

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

「茅台就像榴槤，愛的人很愛，但不懂的人就是不懂，可以這樣說嗎？」聽我這樣問，一直頗嚴肅的蘇富比（Sotheby’s）洋酒資深專家王浩東大笑。

茅台酒是大陸白酒的一種；主要由穀物高粱蒸餾發酵而成，是世界上最多人喝的烈酒。類型多，從機場的伴手禮五糧液、北京冬季暖身用的二鍋頭、近年來在拍賣會上創出高價的茅台等都是，光是一線品牌就有號稱「茅、五、洋、瀘」的四大代表。在大陸，茅台是國宴的常備餐酒。曾有傳說，1979年美國時任國務卿亨利基辛格曾對鄧小平說：「如果茅台喝足了，我們可以解決任何問題。」

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烈度與威士忌相近的大陸白酒種類多，價差也大，從幾塊錢到上萬人民幣一瓶都有。一般以香氣分類為濃香、清香、醬香及米香等。其中往往被歸類於醬香型的貴州茅台酒，誕生於雲貴高原西北部的貴州仁懷茅台鎮，是其中的頂級精品。貴州茅台鎮有赤水河穿城，河水清甜可口，富含礦物質和微量元素，茅台人嚴守傳統順時而作，由穀物高粱蒸餾發酵而成，其的釀造工藝更被列入非物質文化遺產。酒廠規模在現代化後更日益壯大，在2017年成為全球市值最大烈酒企業。

茅台酒是數百種大陸白酒中，唯一登上拍賣會的酒款。王浩東表示，2010年蘇富比在香港成立洋酒部門，就有客人在詢問茅台，不過他們一直到2018年開始才上拍，茅台也是在這一年才登上另一國際拍賣行佳士得（Christie's）的上海拍賣。茅台有品牌之分嗎？有的，飛天茅台與五星茅台。雖然品牌不同，其實都出自同一國家酒廠，那麼，在拍賣場上，為什麼有的就是比較貴？差別到底在哪裡？

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「茅台每年有出，但不同版本的包裝不同，」王浩東指出：「和烈酒相似，來歷、酒標的完整度、蒸發率（evaporation）都是重點，若有連包裝一起或是購買單據也都會影響價格。」他舉例，「在蘇富比過往拍得最高是原箱紀念香港回歸茅台酒，特別版的，只做了1997瓶。12瓶半公升裝，最後以806,000港元成交。上面有有農曆年份的生肖特別瓶子，也很多人收。」

除了特別包裝，「現在市場上許多藏家追捧的『鐵蓋茅台』，其實是1987至1996年生產的酒，因當時以鋁做瓶蓋，認為對風味有影響，是最多人飲用的。」王浩東解釋，買茅台，100%都是買來喝，「茅台有流通超過50年以上，大部分的人都喝過、熟悉這味道、喜歡才買。」

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王浩東表示，如果對茅台有興趣，其實可以從線上拍賣開始，因為實體拍賣往往一次就需要買一手或一打，在線上拍賣，例如4月底的「點滴成金：威士忌、茅台及其他烈酒網上專場」，他們則會提供單瓶或兩三瓶少量的拍品，讓客人有機會可以嚐鮮，試試看自己喜歡哪一款酒。他自己則推薦一款勾老酒來做的「金瓶茅台」，「酒標跟飛天茅台很像，但顏色背景是咖啡色。因為勾了老酒，即便同一年份出的，味道更盛。」 蘇富比過往拍得最高是原箱紀念香港回歸茅台酒，12瓶半公升裝，成交價806,000港元。圖／蘇富比提供 即將於4月21日登場的蘇富比「點滴成金：威士忌、茅台及其他烈酒網上專場」焦點拍品之一為1992年的飛天茅台。圖／蘇富比提供 香港蘇富比自2018年開始拍賣茅台酒。圖／蘇富比提供 即將於4月21日登場的蘇富比「點滴成金：威士忌、茅台及其他烈酒網上專場」焦點拍品之一為1996年的飛天茅台。圖／蘇富比提供

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