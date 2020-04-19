1.5片比利時脆餅夾心！COLD STONE「蓮花脆餅冰銅燒」

隨著近日體感溫度提高，連鎖冰品「COLD STONE」自4月22日起，於全台7-ELEVEN新推出「比利時蓮花焦糖薄脆餅」冰銅燒，內層除了香草冰淇淋之外，更有1.5片的「比利時蓮花焦糖薄脆餅」，帶來清涼與酥脆兼具的口感。

常被民眾暱稱為「蓮花餅乾」、「蓮花脆餅」的蓮花焦糖薄脆餅，誕生於比利時，至今已經有超過80年的歷史，該款餅乾具有酥脆口感與香甜滋味，還帶有淡淡的焦糖與肉桂香氣，經常拿來搭配咖啡或熱茶，是世界知名的餅乾之一。

本次COLD STONE於全台7-ELEVEN推出的「比利時蓮花焦糖薄脆餅」冰銅燒，以蜂蜜香餅皮做為外層，內餡則是以香草冰淇淋為主，中間再夾有1.5片完整的比利時蓮花焦糖薄脆餅，品嚐時除了能吃到香草冰淇淋與餅皮的搭配外，還能享受到經典的焦糖脆餅滋味，每份售價70元。在4月22日至5月19日期間，可享冰品任選第二件6折的優惠。

除了比利時蓮花焦糖薄脆餅冰銅燒之外，COLD STONE也於4月起以大甲芋泥搭配金沙醬，推出「金芋良圓」冰淇淋，以及以日本京都宇治抹茶冰淇淋為主體的「非你抹屬」冰淇淋供民眾嘗鮮。