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都更搬家！人氣拉麵「勝王」5／6起無限期停業

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
勝王於官方臉書發布無限期休業通知。圖／擷取自勝王粉絲頁
勝王於官方臉書發布無限期休業通知。圖／擷取自勝王粉絲頁

對於拉麵迷來說，最近將暫時少一間可以朝聖的名店了！經常推出不同風味的拉麵名店「勝王」，因為面臨都更因素，因此將於5月6日起暫停營業，而原店面將改為鬼金棒中山店。

在日文中，「二毛作」代表「同一塊地，在一年內耕作兩種不同的農作物」的意思；而在餐飲業中，則表示同一個店面，在不同時間或日期，提供不同的菜單或料理。「勝王」本身就是「鬼金棒」的二毛作店，最初是利用鬼金棒中山店的店面，在每週二限時登場。而在2018年時，勝王轉至中山北路上的鬼金棒沾麵店旁開設獨立店面，依舊吸引許多忠實顧客造訪。

勝王的特色之一，就是利用牛、豬、雞、魚等不同食材熬煮湯底，再藉由麵體、配料、香料等組合，變化出多元的風格拉麵，包括有八幡屋瑪莎拉七味薩索雞白湯蕎麥、橄欖油封蟹肉魚介蕎麥、魚介清湯拉麵、牛肝菌雞白湯拉麵等等眾多口味都曾在菜單上；由於菜單更換頻繁、口味充滿驚喜，加上拉麵水準高，因此門口總是吸引長長的人龍，更是許多拉麵迷心中台北最佳的拉麵店之一。

勝王近日於官方臉書宣告，由於鬼金棒中山店的土地要被都更，所以鬼金棒中山店將移至勝王現址。自5月6日起，勝王無限期休業，直到找到新的店面。而兩間鬼金棒也將會各自提供沾麵、拉麵。隨著消息一出，許多粉絲留言「希望不要等太久」、「我一定要找時間去吃」，另外還有人祈願「可以換來信義區這邊開嗎」、「拜託來松山」、「新板特區需要你～～」

因現址將改為鬼金棒拉麵，所以勝王將於5月6日起暫停營業。圖／擷取自勝王粉絲頁
因現址將改為鬼金棒拉麵，所以勝王將於5月6日起暫停營業。圖／擷取自勝王粉絲頁
勝王曾經以「牛雜」為元素，推出「ZZT許願之八幡屋七味味噌澳洲和牛雜與濃厚牛肉烤蕃茄沾麵」。圖／擷取自勝王粉絲頁
勝王曾經以「牛雜」為元素，推出「ZZT許願之八幡屋七味味噌澳洲和牛雜與濃厚牛肉烤蕃茄沾麵」。圖／擷取自勝王粉絲頁

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