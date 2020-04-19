全聯6折「神物」一開門就被瘋搶 網大推：真的很划算

全聯福利中心是許多人平時購買生活用品的好去處，有時還會推出自家品牌與企業聯名的商品，每每推出都吸引不少人瘋狂搶購，甚至還會不定期作檔期促銷，讓一些商品都被搜刮一空。對此，就有一名女網友在臉書《 我愛全聯-好物老實説 》中PO文提到，日前她到全聯購物時，發現很多人都在搶買6折的家庭號吐司，但是她又想通常6折商品都是「當天到期」，因此好奇的詢問廣大網友「買那麼多是要拿去做什麼啊？」

原PO在文中表示，她第一次在全聯一開門時就進去，並發現很多人都在搶拿6折的家庭號吐司，甚至有的人一次搶就是3、4條，讓她不解那些民眾搶購的用途，因為在她的印象中通常超市的6折商品都是當天就到期，所以讓她實在不能理解搶那麼多條吐司的用意。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛回應一次買多條吐司的好處，「吐司麵包都可以冷凍保存啊，要吃的時候用電鍋蒸一下就行了」、「可以做吐司酥條，超級好吃」、「凍起來，想吃拿來煎法國吐司，超讚的」、「先冰冷凍，要吃再烤ㄧ下就很好吃了」、「這樣算真的很划算，一條打6折多拿點，冰冷凍之後隨時都可以吃，不用怕壞掉」、「平常有在釣魚或養貓的人很需要」、「反正大條吐司回家就是要冷凍慢慢吃，6折真的很可以」、「去公園餵松鼠和鴿子用」。