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鮑魚＋烏魚子！必勝客「澎湖XO醬鮑滿烏魚子」限960個
隨著母親節即將到來，必勝客限時推出限量960個的「澎湖XO醬鮑滿烏魚子」比薩，以及「澎湖XO醬干貝鮮魷」比薩，還有多款節日限定套餐可供搭配。另外自4月21日至5月4日期間購買指定套餐，再加贈多項點心，並有機會抽中Dyson V8無線吸塵器。
必勝客近年多次以台灣在地食物為元素，推出翻玩口味比薩。近期更以大豆蛋白所製成的未來肉，搭配筍絲、滷蛋，推出「未來媽媽ㄟ滷肉比薩」。本次新推出的「澎湖XO醬鮑滿烏魚子」比薩，內含有大干貝、小鮑魚以及烏魚子等配料，同時搭配特製的創意包裝外盒，自4月21日起於指定120間門市販售，每店限量8個，合計共960個，單點大比薩每個899元，售完為止。
同步新推出的「澎湖XO醬干貝鮮魷」比薩，則是以干貝、魷魚、蟹味棒佐上澎湖小卷所製成的XO醬，以及莫札瑞拉起司為配料，帶來多層次的口感，大比薩719元，小比薩479元，自4月21日起於全台門市販售，適用外帶買大送大、外送買大送小的優惠。兩款比薩皆自即日起開放預購。
為方便民眾佳節團聚，必勝客也設計XO干貝鮮魷母親節小家庭套餐、母親節親子大套餐等一系列母親節套餐。其中「XO干貝鮮魷人氣媽媽套餐」，內含2個比薩、BBQ口味厚燒醬烤（2腿2排）、10塊黃金和風鱈魚塊10塊、2瓶1.25L可口可樂，優惠價1,049元。在4月21日至5月4日期間，購買此款套餐，加贈麻糬QQ球和薯星星。同期間內購買任一母親節套餐，有機會再抽中Dyson V8無線吸塵器。
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