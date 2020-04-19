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劍湖山大飯店推出感恩優惠 4、5月當日壽星免費

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
配合政府防疫措施，蒙古國極限特技秀，移至戶外的幸福摩天輪廣場表演。圖／劍湖山提供
配合政府防疫措施，蒙古國極限特技秀，移至戶外的幸福摩天輪廣場表演。圖／劍湖山提供

劍湖山渡假大飯店為答謝顧客長期的愛戴，即日起至7月31日止，推出超級優惠的感恩回饋專案，2人同行1泊3食（含早餐2客原價960元、晚餐2客原價1440元、下午茶2客原價520元），現在每人只需1600元。

劍湖山主題樂園也推出四、五月壽星當日免費入園、當月壽星入園門票只要200元，以及劍湖山網路商城首度送出限時限量41折優惠，讓宅經濟族又多了一個好康機會。

劍湖山世界主題樂園表示，即日起到5月底止，每週二、三劍湖山FancyGo網路商城推出加碼優惠活動，買門票送雲林良品首獎幸福咖啡只要450元，等於下殺41折。當日壽星免費，當月壽星200元，與壽星同行者每人優惠價500元，限量4人。

另外，配合政府的防疫措施，主題樂園每天下午1點30分和下午3點的蒙古國極限特技秀，移至戶外的幸福摩天輪廣場表演，並持續落實消毒清潔及社交距離等措施。

劍湖山渡假大飯店指出，4月份特定日19、20、21、29、30日，兩人成行入宿一晚，含蔚藍西餐廳兩客早餐只要1800元，平均每人只要900元，千元有找

劍湖山渡假大飯店也率先公開五一勞動節的優惠措施，5月1日起至5月3日止，兩人同行入住高級客房一晚，可獲蔚藍西餐廳2客早餐，每人只要1250元。

配合政府防疫措施，蒙古國極限特技秀，移至戶外的幸福摩天輪廣場表演。圖／劍湖山提供
配合政府防疫措施，蒙古國極限特技秀，移至戶外的幸福摩天輪廣場表演。圖／劍湖山提供

社交距離 劍湖山世界

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