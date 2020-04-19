劍湖山大飯店推出感恩優惠 4、5月當日壽星免費

總有一些那樣的時刻，可能是下午、可能是晚上，你需要找個地方好好放鬆，但不宜過度輕浮、也不喜太過喧鬧。你或許想小酌一番，又或單純享受沉穩的放鬆氣氛，假使你剛好在忠孝復興或微風廣場附近，恭喜你，近來新執業的EL GATO，會是不錯的選項之一。

2020-04-18 18:28