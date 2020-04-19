百達翡麗資深藏家出手 佳士得七月呈獻16款夢幻三問

百達翡麗（PATEK PHILIPPE）的複雜功能腕表，始終是鐘表藏家的夢幻逸品。不過風格歷來較為傳統的百達翡麗，馳名的大複雜功能腕表也多搭配傳統貴重金屬表殼，這也是為什麼在兩年一度的ONLY WATCH慈善拍賣會上，不鏽鋼或鈦金屬表殼的大複雜功能表款，可以拍出將近10億台幣高價的原因了。想要擁有？今年七月開始的佳士得（Christie’s）「鈦金屬及紅寶石系列」單一藏家百達翡麗時計私人珍藏拍賣，不容錯過。

這場亞洲拍賣史上估價最高的單一藏家百達翡麗時計私人珍藏，低估價總值高達9,300萬港元（約台幣3.6億元），是由一名資深百達翡麗藏家耗時20年從世界各地搜羅而來的經典型號表款，包含了古典、現代及當代系列。全系列收藏將分別於今年七月「鈦金屬系列」及11月底香港秋季拍賣「紅寶石系列」推出，預展日期及地點將會在佳士得確定後公佈。

目前已知領銜七月「鈦金屬系列」拍賣的拍品包括一枚獨一無二的鈦金屬酒桶表殼型號5033三問及年曆功能自動上鍊腕表，約2003年製，估價約6,200,000港元（台幣約2405萬元）起，機會難得。另外一則是非常少見的18k黃金表殼型號3448/8月相顯示萬年曆及紅寶石數字自動上鍊腕表，為1965年的骨董作品，估價約3,900,000港元（台幣約1513萬元）起。