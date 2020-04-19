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百達翡麗資深藏家出手 佳士得七月呈獻16款夢幻三問

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
佳士得呈獻亞洲拍賣史上估價最高的單一藏家百達翡麗時計私人珍藏「鈦金屬及紅寶石系列」，將於七月開始上拍。圖／佳士得提供
佳士得呈獻亞洲拍賣史上估價最高的單一藏家百達翡麗時計私人珍藏「鈦金屬及紅寶石系列」，將於七月開始上拍。圖／佳士得提供

百達翡麗（PATEK PHILIPPE）的複雜功能腕表，始終是鐘表藏家的夢幻逸品。不過風格歷來較為傳統的百達翡麗，馳名的大複雜功能腕表也多搭配傳統貴重金屬表殼，這也是為什麼在兩年一度的ONLY WATCH慈善拍賣會上，不鏽鋼或鈦金屬表殼的大複雜功能表款，可以拍出將近10億台幣高價的原因了。想要擁有？今年七月開始的佳士得（Christie’s）「鈦金屬及紅寶石系列」單一藏家百達翡麗時計私人珍藏拍賣，不容錯過。

這場亞洲拍賣史上估價最高的單一藏家百達翡麗時計私人珍藏，低估價總值高達9,300萬港元（約台幣3.6億元），是由一名資深百達翡麗藏家耗時20年從世界各地搜羅而來的經典型號表款，包含了古典、現代及當代系列。全系列收藏將分別於今年七月「鈦金屬系列」及11月底香港秋季拍賣「紅寶石系列」推出，預展日期及地點將會在佳士得確定後公佈。

目前已知領銜七月「鈦金屬系列」拍賣的拍品包括一枚獨一無二的鈦金屬酒桶表殼型號5033三問及年曆功能自動上鍊腕表，約2003年製，估價約6,200,000港元（台幣約2405萬元）起，機會難得。另外一則是非常少見的18k黃金表殼型號3448/8月相顯示萬年曆及紅寶石數字自動上鍊腕表，為1965年的骨董作品，估價約3,900,000港元（台幣約1513萬元）起。

百達翡麗的問表是眾所週知節奏、音色、音長和音量都堪稱完美的傳統鐘表工藝夢幻逸品，此系列收藏薈萃16枚古典及現代的百達翡麗三問表，包括古典型號2524/1J、獨一無二的鈦金屬型號5033等。而藏家也拿出包括當今市場上最熱門的骨董作品，包括型號130J及1579J、傳奇型號1518J及2499J的萬年曆及計時等，精彩可期。

百達翡麗型號5207，鉑金表殼、三問、瞬跳萬年曆、陀飛輪、閏年、月相及日夜顯示，約2010年製，非常罕有，估價約3,700,000港元（台幣約1435萬元）起。圖／佳士得提供
百達翡麗型號5207，鉑金表殼、三問、瞬跳萬年曆、陀飛輪、閏年、月相及日夜顯示，約2010年製，非常罕有，估價約3,700,000港元（台幣約1435萬元）起。圖／佳士得提供
百達翡麗型號5002的SKY MOON TOURBILLON，鉑金表殼、雙表盤具12項功能包括三問、陀飛輪、萬年曆、逆返日曆、月相、恆星時間、星空圖等，約2006年製，矚目及非常罕有，估價約7,800,000港元（台幣約3026萬元）起。圖／佳士得提供
百達翡麗型號5002的SKY MOON TOURBILLON，鉑金表殼、雙表盤具12項功能包括三問、陀飛輪、萬年曆、逆返日曆、月相、恆星時間、星空圖等，約2006年製，矚目及非常罕有，估價約7,800,000港元（台幣約3026萬元）起。圖／佳士得提供
百達翡麗型號5029，18K金表殼自動上鍊三問表，約1997年製，罕有及重要，估價約2,700,000港元（台幣約1047萬元）起。圖／佳士得提供
百達翡麗型號5029，18K金表殼自動上鍊三問表，約1997年製，罕有及重要，估價約2,700,000港元（台幣約1047萬元）起。圖／佳士得提供
百達翡麗型號2524，18k金表殼三問腕表，約1955年製，極罕有，估價約3,900,000港元（台幣約1513萬元）起。圖／佳士得提供
百達翡麗型號2524，18k金表殼三問腕表，約1955年製，極罕有，估價約3,900,000港元（台幣約1513萬元）起。圖／佳士得提供
百達翡麗型號3939，18K紅金表殼，配三問、陀飛輪、琺瑯表盤鑲紅寶石數字，約1990年製，重要及應為獨一無二，估價約3,900,000港元（台幣約1513萬元）起。圖／佳士得提供
百達翡麗型號3939，18K紅金表殼，配三問、陀飛輪、琺瑯表盤鑲紅寶石數字，約1990年製，重要及應為獨一無二，估價約3,900,000港元（台幣約1513萬元）起。圖／佳士得提供
百達翡麗型號5033，鈦金屬酒桶形自動鍊三問及年曆，約2003年製，獨一無二，估價約6,200,000港元（台幣約2405萬元）起。圖／佳士得提供
百達翡麗型號5033，鈦金屬酒桶形自動鍊三問及年曆，約2003年製，獨一無二，估價約6,200,000港元（台幣約2405萬元）起。圖／佳士得提供
百達翡麗型號1518，18K金表殼、配萬年曆計時及月相顯示，約1950年製，非常罕有，估價約2,700,000港元（台幣約1047萬元）起。圖／佳士得提供
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百達翡麗型號3448/8，18k金表殼、配萬年曆月相顯示自動上鍊、鑲紅寶石數字， 約1965年製，極富吸引及應為獨一無二，估價約3,900,000港元（台幣約1513萬元）起。圖／佳士得提供
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百達翡麗型號2499第四期，18K金表殼、配萬年曆計時及月相顯示，約1980年製，非常罕有，估價約3,900,000港元（台幣約1513萬元）起。圖／佳士得提供
百達翡麗型號2499第四期，18K金表殼、配萬年曆計時及月相顯示，約1980年製，非常罕有，估價約3,900,000港元（台幣約1513萬元）起。圖／佳士得提供

腕表 佳士得

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