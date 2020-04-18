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FENDI春夏花花世界 Mon Tresor手袋新色像可愛糖果紙

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
FENDI春夏系列花朵作為時裝與配件的細節，花朵印花與材質都洋溢輕盈夢幻感。圖／FENDI提供
FENDI春夏系列花朵作為時裝與配件的細節，花朵印花與材質都洋溢輕盈夢幻感。圖／FENDI提供

以閨蜜出門小旅行順便外拍美圖的風格，來表現2020春夏最新時裝和包款形象圖，FENDI釋出的圖像，讓人看一眼就有舒放愉快的好心情。

FENDI春夏系列運用花朵作為時裝細節，宛如空氣輕盈般的布料，讓花朵印花變得魔幻不真實，輕盈、透視、夢幻是春夏時光的浪漫表現，也透過視覺效果引人走進義大利的暖陽中，踏上一條迷人的夏日小徑；包款以淡粉紅色、蜜金色和山核桃色，來混搭出春光明媚的情調，以放大格紋或天人菊點綴而成，加上品牌常用的穿孔、編織及針織等各種工藝，在包款上展現材質、色彩與設計的多樣化。

服裝以蜂窩狀薄紗面料打造出漂浮感，垂墜的透明亮片和泡泡紗創造立裁輪廓，更顯得搭配的春夏包款亮眼小巧，包括經典熱賣的By the Way和韓星最愛的Mon Tresor水桶包。By the way以簡約色調和圓弧線條為基調，像是迷你的波士頓包，運用小牛皮做素色或格紋的變化，可做手拿包、手提包、郵差包、側背包等4種用法；Mon Tresor迷你水桶包也推出春夏新色，以1983年Karl Lagerfeld所設計的Pequin條紋為靈感，換上新色彩，當時以「logo no logo」表現的特殊圖案是品牌經典黑、咖啡兩色條紋，沒有顯現logo卻足以成為品牌的辨識圖紋，春夏季以櫻粉色、海軍藍、抹茶綠等拼接，打造年輕女孩喜愛的糖果混搭色。

輪廓簡潔的By the way手袋，也有時髦的奶茶色系。圖／FENDI提供
輪廓簡潔的By the way手袋，也有時髦的奶茶色系。圖／FENDI提供
色調簡約的By the way手袋，像是迷你的波士頓包型。圖／FENDI提供
色調簡約的By the way手袋，像是迷你的波士頓包型。圖／FENDI提供
春夏Mon Tresor水桶包新款，以櫻粉色、海軍藍、抹茶綠等色彩拼接。圖／FENDI提供
春夏Mon Tresor水桶包新款，以櫻粉色、海軍藍、抹茶綠等色彩拼接。圖／FENDI提供
FENDI春夏系列透過材質與顏色的視覺呈現，引人踏上迷人的夏日小徑。圖／FENDI提供
FENDI春夏系列透過材質與顏色的視覺呈現，引人踏上迷人的夏日小徑。圖／FENDI提供
2020春夏Mon Tresor水桶包新款，以經典Pequin條紋做變化設計。圖／FENDI提供
2020春夏Mon Tresor水桶包新款，以經典Pequin條紋做變化設計。圖／FENDI提供
FENDI By the way手袋共有手拿包、手提包、郵差包、側背包等4種用法。圖／FENDI提供
FENDI By the way手袋共有手拿包、手提包、郵差包、側背包等4種用法。圖／FENDI提供
2020春夏FENDI形象圖，有著閨蜜出門小旅行順手拍網美照的氛圍。圖／FENDI提供
2020春夏FENDI形象圖，有著閨蜜出門小旅行順手拍網美照的氛圍。圖／FENDI提供
線條圓潤的By the way手袋，運用小牛皮做素色或格紋的變化。圖／FENDI提供
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