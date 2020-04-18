FENDI春夏花花世界 Mon Tresor手袋新色像可愛糖果紙
以閨蜜出門小旅行順便外拍美圖的風格，來表現2020春夏最新時裝和包款形象圖，FENDI釋出的圖像，讓人看一眼就有舒放愉快的好心情。
FENDI春夏系列運用花朵作為時裝細節，宛如空氣輕盈般的布料，讓花朵印花變得魔幻不真實，輕盈、透視、夢幻是春夏時光的浪漫表現，也透過視覺效果引人走進義大利的暖陽中，踏上一條迷人的夏日小徑；包款以淡粉紅色、蜜金色和山核桃色，來混搭出春光明媚的情調，以放大格紋或天人菊點綴而成，加上品牌常用的穿孔、編織及針織等各種工藝，在包款上展現材質、色彩與設計的多樣化。
服裝以蜂窩狀薄紗面料打造出漂浮感，垂墜的透明亮片和泡泡紗創造立裁輪廓，更顯得搭配的春夏包款亮眼小巧，包括經典熱賣的By the Way和韓星最愛的Mon Tresor水桶包。By the way以簡約色調和圓弧線條為基調，像是迷你的波士頓包，運用小牛皮做素色或格紋的變化，可做手拿包、手提包、郵差包、側背包等4種用法；Mon Tresor迷你水桶包也推出春夏新色，以1983年Karl Lagerfeld所設計的Pequin條紋為靈感，換上新色彩，當時以「logo no logo」表現的特殊圖案是品牌經典黑、咖啡兩色條紋，沒有顯現logo卻足以成為品牌的辨識圖紋，春夏季以櫻粉色、海軍藍、抹茶綠等拼接，打造年輕女孩喜愛的糖果混搭色。
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