FENDI春夏花花世界 Mon Tresor手袋新色像可愛糖果紙

以閨蜜出門小旅行順便外拍美圖的風格,來表現2020春夏最新時裝和包款形象圖,FENDI釋出的圖像,讓人看一眼就有舒放愉快的好心情。

FENDI春夏系列運用花朵作為時裝細節,宛如空氣輕盈般的布料,讓花朵印花變得魔幻不真實,輕盈、透視、夢幻是春夏時光的浪漫表現,也透過視覺效果引人走進義大利的暖陽中,踏上一條迷人的夏日小徑;包款以淡粉紅色、蜜金色和山核桃色,來混搭出春光明媚的情調,以放大格紋或天人菊點綴而成,加上品牌常用的穿孔、編織及針織等各種工藝,在包款上展現材質、色彩與設計的多樣化。