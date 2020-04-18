洗滌心靈 喚醒元氣光彩的紳士沙龍 EL GATO

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

總有一些那樣的時刻，可能是下午、可能是晚上，你需要找個地方好好放鬆，但不宜過度輕浮、也不喜太過喧鬧。你或許想小酌一番，又或單純享受沉穩的放鬆氣氛，假使你剛好在忠孝復興或微風廣場附近，恭喜你，近來新執業的EL GATO，會是不錯的選項之一。

如果只是巧合路過巷弄，單看外牆貓形Logo大概很難想像鬧中取靜的El gato，原來還是散發義大利仕紳風格的男性沙龍。EL GATO是西文，貓的意思。原來店主人喜歡貓兒，因此以貓入店名，也難怪店內牆上掛多幅狂野風格的主題繪畫，反應主人喜好。入夜之後的EL GATO卻又和尋常的酒吧略有不同，正因主人本業開設的是男士選品店OAK ROOM，但本店正在轉移裝潢中，而EL GATO就更像一個讓男性可於此小歇的沙龍空間，輕鬆而寫意。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

走入店內，整排酒牆與專業酒吧不特別強調酒款的豐富度，但仍帶來完整度高的酒單之選。從日本威士忌、蘇格蘭威士忌、High Ball、雞尾酒特調，都讓需要微醺的心情找到不同出口。但其實EL GATO同樣提供了無酒精的手沖咖啡選擇，同時不定期推出厚片奶油吐司、豐盛且營養均衡的早午餐。想吃飽、想吃巧，想微醺、無酒精？所求皆得。

但這還並非EL GATO最為特出之處，店中後方空間還提供了紳仕鞋履的販售，以及鞋款清潔保養的專業服務。負責擦鞋的職人Steve曾在日本名店受過專業訓練、並參加日本擦鞋比賽。鞋履清潔又分現場、基礎、完整等不同所需時間，價位自也不同分別。想度過一段輕鬆又富滋味的質感時光、還能讓皮鞋保養如新？來去EL GATO，一次滿足兩種願望。但提醒你：店內採全預約形式，過去之前，記得提先掛個電話嘍！

地址：台北市松山區復興南路一段47巷7號

電話：02-8771-6618

營業：1100-0100（周一店休、週末至凌晨兩點）

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。