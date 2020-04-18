快訊

國防部否認隱疫情 案396頭痛求診未發燒397未回報求醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

洗滌心靈 喚醒元氣光彩的紳士沙龍 EL GATO

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
30多坪的空間裡，走沉穩、古典路線。牆上則裝飾有主人喜愛的貓兒主題繪畫。圖 / El GATO提供。
30多坪的空間裡，走沉穩、古典路線。牆上則裝飾有主人喜愛的貓兒主題繪畫。圖 / El GATO提供。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

總有一些那樣的時刻，可能是下午、可能是晚上，你需要找個地方好好放鬆，但不宜過度輕浮、也不喜太過喧鬧。你或許想小酌一番，又或單純享受沉穩的放鬆氣氛，假使你剛好在忠孝復興或微風廣場附近，恭喜你，近來新執業的EL GATO，會是不錯的選項之一。

如果只是巧合路過巷弄，單看外牆貓形Logo大概很難想像鬧中取靜的El gato，原來還是散發義大利仕紳風格的男性沙龍。EL GATO是西文，貓的意思。原來店主人喜歡貓兒，因此以貓入店名，也難怪店內牆上掛多幅狂野風格的主題繪畫，反應主人喜好。入夜之後的EL GATO卻又和尋常的酒吧略有不同，正因主人本業開設的是男士選品店OAK ROOM，但本店正在轉移裝潢中，而EL GATO就更像一個讓男性可於此小歇的沙龍空間，輕鬆而寫意。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

走入店內，整排酒牆與專業酒吧不特別強調酒款的豐富度，但仍帶來完整度高的酒單之選。從日本威士忌、蘇格蘭威士忌、High Ball、雞尾酒特調，都讓需要微醺的心情找到不同出口。但其實EL GATO同樣提供了無酒精的手沖咖啡選擇，同時不定期推出厚片奶油吐司、豐盛且營養均衡的早午餐。想吃飽、想吃巧，想微醺、無酒精？所求皆得。

但這還並非EL GATO最為特出之處，店中後方空間還提供了紳仕鞋履的販售，以及鞋款清潔保養的專業服務。負責擦鞋的職人Steve曾在日本名店受過專業訓練、並參加日本擦鞋比賽。鞋履清潔又分現場、基礎、完整等不同所需時間，價位自也不同分別。想度過一段輕鬆又富滋味的質感時光、還能讓皮鞋保養如新？來去EL GATO，一次滿足兩種願望。但提醒你：店內採全預約形式，過去之前，記得提先掛個電話嘍！

地址：台北市松山區復興南路一段47巷7號

電話：02-8771-6618

營業：1100-0100（周一店休、週末至凌晨兩點）

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

El gato不僅是酒吧、是咖啡館，更是一間提供男士品味的複合式沙龍。圖 / El GATO提供。
El gato不僅是酒吧、是咖啡館，更是一間提供男士品味的複合式沙龍。圖 / El GATO提供。
想吃飽？也有兼具蔬菜與肉食的大份量早午餐。圖 / El GATO提供。
想吃飽？也有兼具蔬菜與肉食的大份量早午餐。圖 / El GATO提供。
想吃巧？來一份奶油厚吐司、淋上楓糖，令人食欲大開。圖 / El GATO提供。
想吃巧？來一份奶油厚吐司、淋上楓糖，令人食欲大開。圖 / El GATO提供。
除了是休閒的紳仕沙龍，空間後半部還提供了鞋履的購買與專業清潔保養服務。圖 / El GATO提供。
除了是休閒的紳仕沙龍，空間後半部還提供了鞋履的購買與專業清潔保養服務。圖 / El GATO提供。
鞋履是男人的面子，El gato提供快速、基礎、專業三種不同價位的清潔保養服務，等待時間也不盡相同。圖 / El GATO提供。
鞋履是男人的面子，El gato提供快速、基礎、專業三種不同價位的清潔保養服務，等待時間也不盡相同。圖 / El GATO提供。

日本 酒駕 酒精

延伸閱讀

台糖調高散裝酒精價格 限售公務機關等3單位

影／土城男酒駕自撞分隔島 酒測值0.87連路樹也遭殃

防堵夜市防疫破口 翁章梁手拿酒精率隊夜市宣導防疫

解手壓酒精噴霧器觸摸危險 屏大學生發明自動噴霧器

相關新聞

「森永牛奶糖冰沙聖代」夏季回歸！7-11三款獨家新冰4月22日開賣

森永牛奶糖可說是許多人的童年回憶，就連長大後都無法忘懷，總是想再嘗一下那種甜入心扉的滋味。7－ELEVEN將於4月22日...

FENDI春夏花花世界 Mon Tresor手袋新色像可愛糖果紙

以閨蜜出門小旅行順便外拍美圖的風格，來表現2020春夏最新時裝和包款形象圖，FENDI釋出的圖像，讓人看一眼就有舒放愉快...

洗滌心靈 喚醒元氣光彩的紳士沙龍 EL GATO

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

春夏條紋包 DELVAUX前衛藝術風 Loro Piana是度假情調

比利時頂級皮件DELVAUX在春夏以街頭風打造全新的Stripe條紋系列，展現奢華優雅和當代潮流混搭的藝術感；義大利品牌...

助銷台灣農產品！One PChome「果然好農」加碼贈P幣

新冠肺炎疫情衝擊台灣實體通路與農漁產銷售，PChome網路家庭再度啟動「ONE PChome」集團作戰策略，主動串聯旗下...

「永遠的君主」鄭恩彩變身韓國女總理 百萬鑽石小蛇珠寶襯身價

最新穿越韓劇「永遠的君主（The King）」，是由韓國SBS電視台於2020年4月17日週五開始播出，並同時於Netf...

「炸雞大獅」進駐南港車站 開幕首二日炸雞套餐買1送1

炸的金黃酥脆香氣撲鼻的雞排，絕對是台灣人最愛的國民美食，環球購物中心南港車站又有新店進駐，以「Shake手搖式雞排」為特...

誰說上班族不能有潮穿搭！ace攜手SOPH.顛覆刻板印象打造商務後背包

談到裏原宿的潮牌SOPH.可說是至今仍維持自營的品牌之一，過去也曾與TUMI合作推出高端商務用行李箱，但這一次則是攜手同...

快來嘗鮮！米其林一星「雅閣」、「山海樓」首推外帶

想吃米其林星級料理免排隊，還可以帶著走！台北文華東方酒店最近加碼推出外帶美食2.0版，有超過40款的米其林美饌外帶及精緻...

白啤酒+果香 「美國銷售第一」Blue Moon藍月登陸台灣

疫情期間少出門，那就一起宅在家，和朋友遠距視訊開趴吧。全新的「Blue Moon藍月白啤酒」登陸台灣，50%以上的小麥含...

木村光希「放空臉」提COACH 義大利GIANNI CHIARINI也推新款打造異國情調

大包時尚重返，不論是托特包、手提包，都帶來率性的春夏新款，木村光希（Kōki,）身為COACH品牌代言人，早前曾拎了Lo...

臉被口罩悶壞嗎？快學「噴霧」急救法 4款新品必入手

每天都要戴口罩，肌膚都被悶壞了嗎？包括泛紅、過敏與冒痘等，成為不少人最近的肌膚煩惱。如果都要等到回家才能急救肌膚，那麼老...

熱門新聞

又一熄燈！26年「翡翠灣福華飯店」營運至4月底

陳喬恩挑戰10天瘦3公斤！曝光葡萄柚減肥法 吃飽都OK

全聯「邪惡冰品」50元有找 網激推：這口味更好吃

下周二鋒面南下水氣多 吳德榮：濕涼多雨恐持續一周

翡翠灣福華飯店熄燈 員工不捨：美景不敵疫情最後稻草

「零確診」優惠大放送！這些飯店可以「0元」住一晚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。