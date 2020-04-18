春夏條紋包 DELVAUX前衛藝術風 Loro Piana是度假情調

比利時頂級皮件DELVAUX在春夏以街頭風打造全新的Stripe條紋系列，展現奢華優雅和當代潮流混搭的藝術感；義大利品牌Loro Piana也在春夏季推出寫意的條紋度假風，展現在服裝與包款、配件的設計之中。

以經典工藝結合大膽創意，DELVAUX Stripe條紋系列除了煥然一新的青檸綠、黑色交錯之外，材質也有所創新，受到藝術大師丹尼爾布倫（Daniel Buren）與美國抽象畫家約翰麥勞夫林（John Mclaughlin）的經典條紋創作啟發，讓包款更為藝術摩登，重新演繹線條之美。經典Brillant牛皮包款所拼接的棉麻材料，經過防潑水紡線染色，邊緣妝點青檸綠更顯年輕時髦，同樣設計也運用在Pin Mini Bucket水桶包。優雅的Madame Chaine則是透過帆布面料賦予全新樣貌，包身飾以條紋包框，搭配輕盈的鋁製鍊帶，典雅且實用。