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春夏條紋包 DELVAUX前衛藝術風 Loro Piana是度假情調

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
DELVAUX Pin編織條紋滾邊迷你水桶包，售價63,100元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Pin編織條紋滾邊迷你水桶包，售價63,100元。圖／DELVAUX提供

比利時頂級皮件DELVAUX在春夏以街頭風打造全新的Stripe條紋系列，展現奢華優雅和當代潮流混搭的藝術感；義大利品牌Loro Piana也在春夏季推出寫意的條紋度假風，展現在服裝與包款、配件的設計之中。

以經典工藝結合大膽創意，DELVAUX Stripe條紋系列除了煥然一新的青檸綠、黑色交錯之外，材質也有所創新，受到藝術大師丹尼爾布倫（Daniel Buren）與美國抽象畫家約翰麥勞夫林（John Mclaughlin）的經典條紋創作啟發，讓包款更為藝術摩登，重新演繹線條之美。經典Brillant牛皮包款所拼接的棉麻材料，經過防潑水紡線染色，邊緣妝點青檸綠更顯年輕時髦，同樣設計也運用在Pin Mini Bucket水桶包。優雅的Madame Chaine則是透過帆布面料賦予全新樣貌，包身飾以條紋包框，搭配輕盈的鋁製鍊帶，典雅且實用。

Loro Piana運用條紋展現地中海情調的溫暖輕盈，以棉、絲和針織面料的結合設計服裝、配件，色調以純白和象牙白為主，棉紡布料的條紋短褲點綴海軍藍縫線；Artemis水桶包則洋溢夏季風情，採用色彩自然的棉纖維搭配皮革提把，展現對比色的鮮明，編織帽沿也以條紋呈現，帶來悠閒輕快的季節感。

Loro Piana The Suitcase Stripe棉紡亞麻手提袋，售價45,700元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana The Suitcase Stripe棉紡亞麻手提袋，售價45,700元。圖／Loro Piana提供
DELVAUX春夏Tempête系列包款。圖／DELVAUX提供
DELVAUX春夏Tempête系列包款。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Brillant曼菲斯條紋牛皮小型肩背手提包，售價19萬7,600元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Brillant曼菲斯條紋牛皮小型肩背手提包，售價19萬7,600元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX在春夏以街頭風打造全新的Stripe條紋系列。圖／DELVAUX提供
DELVAUX在春夏以街頭風打造全新的Stripe條紋系列。圖／DELVAUX提供
大陸網紅YAMI大哥大詮釋Pin編織條紋滾邊迷你水桶包，售價63,100元。圖／DELVAUX提供
大陸網紅YAMI大哥大詮釋Pin編織條紋滾邊迷你水桶包，售價63,100元。圖／DELVAUX提供
Loro Piana Kate麻紡技術面料編織帽，售價16,900元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Kate麻紡技術面料編織帽，售價16,900元。圖／Loro Piana提供
DELVAUX在春夏季推出醒目鮮亮的Stripe條紋系列。圖／DELVAUX提供
DELVAUX在春夏季推出醒目鮮亮的Stripe條紋系列。圖／DELVAUX提供
Loro Piana女裝系列的條紋Lonny 18棉紡麻及技術布料短褲。圖／Loro Piana提供
Loro Piana女裝系列的條紋Lonny 18棉紡麻及技術布料短褲。圖／Loro Piana提供
DELVAUX Cool Box拉菲草編織條紋牛皮中型肩背手提包，售價10萬900元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Cool Box拉菲草編織條紋牛皮中型肩背手提包，售價10萬900元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Madame Chaine大象灰編織緄邊小型肩背包，售價10萬900元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Madame Chaine大象灰編織緄邊小型肩背包，售價10萬900元。圖／DELVAUX提供

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