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助銷台灣農產品！One PChome「果然好農」加碼贈P幣
新冠肺炎疫情衝擊台灣實體通路與農漁產銷售，PChome網路家庭再度啟動「ONE PChome」集團作戰策略，主動串聯旗下PChome線上購物、PChome商店街、露天拍賣等3大電商平台與Pi拍錢包行動支付服務，共同推出「ONE PChome果然好農」專區，即日起至5月12日使用Pi拍錢包綁定Pi拍錢包信用卡、拍兔卡消費付款，筆筆最高享5% P幣回饋，單筆消費滿2,000元加碼再送50 P幣。
響應政府政策，PChome線上購物、PChome商店街、露天拍賣攜手全台各地農友及農產品供貨商，推出「ONE PChome果然好農」專區，並同步開跑「台灣農產嘉年華」活動，線上開賣鳳梨釋迦、午仔魚、米、有機蔬菜等多樣化在地時令生鮮蔬果，提供超過百種優質農產品一站式購足，再結合Pi拍錢包付款方式享加碼返點，期望帶動站上農漁產品買氣攀升。
5月31日前於PChome線上購物、PChome商店街指定專區單筆消費滿500元就送50元折價券，相當於享有9折，提供36大銀行刷指定信用卡享最高回饋21.88%，並同步提供多款行動支付方式，使用Pi拍錢包綁定玉山Pi拍錢包信用卡或拍兔卡最高享5% P幣返利回饋，5月12日前單筆訂單實付金額滿2,000元加贈 50P幣；4月30日前購買PChome儲值3,000元刷指定卡最高送5%刷卡金。
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