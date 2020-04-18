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永遠的君主 鄭恩彩變身韓國女總理 百萬鑽石小蛇珠寶襯身價
最新穿越韓劇「永遠的君主（The King）」，是由韓國SBS電視台於2020年4月17日週五開始播出，並同時於Netflix串流平台上同步播出。劇情演出一個平行時空的大韓帝國，雖然處於現代化發展，但同時也為君主制度。劇中除有李敏鎬、金高銀擔綱演出，演出大韓民國女總理「具瑞玲」一角的女星鄭恩彩則是另一亮點。
畢業於英國聖馬丁學院的鄭恩彩原就有出眾氣質與好品味，更因異國風情輪廓的鄭恩彩常被誤認為混血。這回劇中她配戴上寶詩龍（Boucheron）的多款Serpent珠寶作品，展現貴氣之餘，更讓人難以忽略來自法國巴黎珠寶世家Boucheron的精湛珠寶魅力。劇中出現的珠寶戒指與耳環出自以靈蛇造型的Serpent系列，由於品牌創辦人Frédéric Boucheron曾於旅行前贈送妻子一條鑽石蛇形項鍊、以為護身符，此後蛇形珠寶因而成為Boucheron的重要設計DNA，流傳至今。
而本次三款珠寶分別為Plume de Paon孔雀羽毛系列指環、Serpent Bohème系列耳環與Serpent Bohème系列耳環，皆為白金材質並鑲嵌以60到300多顆不等的鑽石，價格則各約100萬左右，鑽石華麗火花與驚人造價，更和劇中「女總理」的身份不謀而合。
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