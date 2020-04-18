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「炸雞大獅」進駐南港車站 開幕首二日炸雞套餐買1送1

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「炸雞大獅」招牌臻寶炸雞小份65元起。圖／環球購物中心提供
「炸雞大獅」招牌臻寶炸雞小份65元起。圖／環球購物中心提供

炸的金黃酥脆香氣撲鼻的雞排，絕對是台灣人最愛的國民美食，環球購物中心南港車站又有新店進駐，以「Shake手搖式雞排」為特色的「炸雞大獅」今天在B1開幕，今明兩天推出指定套餐買一送一。4月24日開幕滿一周，限定套餐可享買一送一。5月1日上班族限定優惠，憑員工識別證享套餐第二套半價，炸雞控快筆記優惠時間吃一波。

從餐車型態起家的「炸雞大獅」將各種不同獨家醬料透過手搖拌方式裹上粉醬料，每一口都能均勻包覆到風味，創造出台式炸雞新創意。有原味、川味麻辣、泰式糖醋等多種口味的「招牌臻寶炸雞」，小份65元起，酥炸雞丁切成一口吃大小，撒上胡椒鹽，再配上蒜片、辣椒、蔥末等辛香料。喜歡大口吃肉的可以選擇「極餓獅排」或是「獅王腿排」。因應南港車站周遭多上班族及在地家庭客，「炸雞大獅」也推出活力早餐以及炸雞飯食餐。

慶祝開幕，推出多波優惠。4月18至19日推指定套餐買一送一，4月18日購買「獅王腿排+青檸冬瓜爽」組合價109元；4月19日「台式椒鹽臻寶炸雞(大)+青檸冬瓜爽」組合價130元，都可享買一送一，每人限購兩套。

4月30日前只要消費就送限量臻寶炸雞(XL)不限口味折價券。4月24日開幕滿一周，「臻寶炸雞(大)+英式紅茶」組合價120元，買一送一，每人限購兩套；5月1日勞動節，只要憑員工識別證，即可享套餐第二套半價。

「炸雞大獅」推出多款炸雞蓋飯，推薦價89元。圖／環球購物中心提供
「炸雞大獅」推出多款炸雞蓋飯，推薦價89元。圖／環球購物中心提供
Global Mall南港車站「炸雞大獅」4月18日開幕，推出首兩日買一送一。圖／環球購物中心提供
Global Mall南港車站「炸雞大獅」4月18日開幕，推出首兩日買一送一。圖／環球購物中心提供
「炸雞大獅」獅王腿排69元。圖／環球購物中心提供
「炸雞大獅」獅王腿排69元。圖／環球購物中心提供
「炸雞大獅」進駐南港車站，4月18日、4月19日推出買一送一。圖／環球購物中心提供
「炸雞大獅」進駐南港車站，4月18日、4月19日推出買一送一。圖／環球購物中心提供
「炸雞大獅」分享餐，半雞餐229元。圖／環球購物中心提供
「炸雞大獅」分享餐，半雞餐229元。圖／環球購物中心提供

上班族 雞排 台灣人

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