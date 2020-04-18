「理膚寶水X蝦皮購物超級品牌日」限時4天！最強檔特惠組太欠買

防疫宅在家，網購超商優惠不間斷，4月20日至4月23日登場的「理膚寶水 X 蝦皮購物超級品牌日」又是囤貨的好時機！本次由理膚寶水、薇姿、CeraVe適樂膚等3大品牌領軍，包括活動首日限定瘋搶5折券、4月21日最低價日、4月22日薇姿及CeraVe適樂膚的買1送1日、4月23日3大品牌優惠組合優惠價最低8折再折現金，就是要讓大家買到手軟。

理膚寶水祭出4大熱銷口碑優惠組，其中「理膚寶水淨痘潔淨安心防護組」內含蝦皮獨家新品－深層控油泡沫洗面乳，7件組下殺7折；網友熱推的理膚寶水全面修復霜推出「屁屁膏團購超福組」買4送1，平均一條只要300元，4月23日更推出限定販售超狂團購組（全面修復霜40ml X 8＋100ml X 8），加贈CHIMEI奇美清菌離子抗敏空氣清淨機，團購價9,999元；4月新品理膚寶水瑰蜜霜推出「修飾亮顏秒殺8件組」，4月23日限定開賣、秒殺價980元；「C10肌光活膚精華發光美肌新品8件組」下殺66折；4月23日理膚寶水「多容安舒緩濕潤乳液買40ml送21ml」當天下殺55折特價714元。

薇姿4月21日主打明星組合金額再打82折，4月23日推出品牌日限定組合，買薇姿M89火山能量微精華30ml送火山礦物溫泉水50ml、M89火山能量微精華20ml，超值7件組45折；「薇姿火山礦物溫泉水狂殺正貨容量組」只在蝦皮購物領先開搶，買300ml溫泉水送300ml火山礦物溫泉水，破盤價34折；「薇姿M89火山能量亮眼精露擊退眼周乾紋7件組」當日限定下殺4折。