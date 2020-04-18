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「理膚寶水X蝦皮購物超級品牌日」限時4天！最強檔特惠組太欠買

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「理膚寶水 X 蝦皮購物超級品牌日」推出理膚寶水C10肌光活膚精華30ml發光美肌新品8件組。圖／理膚寶水提供
「理膚寶水 X 蝦皮購物超級品牌日」推出理膚寶水C10肌光活膚精華30ml發光美肌新品8件組。圖／理膚寶水提供

防疫宅在家，網購超商優惠不間斷，4月20日至4月23日登場的「理膚寶水 X 蝦皮購物超級品牌日」又是囤貨的好時機！本次由理膚寶水、薇姿、CeraVe適樂膚等3大品牌領軍，包括活動首日限定瘋搶5折券、4月21日最低價日、4月22日薇姿及CeraVe適樂膚的買1送1日、4月23日3大品牌優惠組合優惠價最低8折再折現金，就是要讓大家買到手軟。

理膚寶水祭出4大熱銷口碑優惠組，其中「理膚寶水淨痘潔淨安心防護組」內含蝦皮獨家新品－深層控油泡沫洗面乳，7件組下殺7折；網友熱推的理膚寶水全面修復霜推出「屁屁膏團購超福組」買4送1，平均一條只要300元，4月23日更推出限定販售超狂團購組（全面修復霜40ml X 8＋100ml X 8），加贈CHIMEI奇美清菌離子抗敏空氣清淨機，團購價9,999元；4月新品理膚寶水瑰蜜霜推出「修飾亮顏秒殺8件組」，4月23日限定開賣、秒殺價980元；「C10肌光活膚精華發光美肌新品8件組」下殺66折；4月23日理膚寶水「多容安舒緩濕潤乳液買40ml送21ml」當天下殺55折特價714元。

薇姿4月21日主打明星組合金額再打82折，4月23日推出品牌日限定組合，買薇姿M89火山能量微精華30ml送火山礦物溫泉水50ml、M89火山能量微精華20ml，超值7件組45折；「薇姿火山礦物溫泉水狂殺正貨容量組」只在蝦皮購物領先開搶，買300ml溫泉水送300ml火山礦物溫泉水，破盤價34折；「薇姿M89火山能量亮眼精露擊退眼周乾紋7件組」當日限定下殺4折。

CeraVe適樂膚推出「抗燥保濕秒殺9件組」、「長效水潤7件組」、「瞬效保濕6件組」等；4月22日買CeraVe適樂膚長效清爽保濕乳709ml加碼送CeraVe適樂膚輕柔保濕潔膚露1L，特價925元；4月23日品牌日當天組合金額再打85折，消費滿千再折現金100元。

「理膚寶水 X 蝦皮購物超級品牌日」4月22日限定買CeraVe適樂膚長效清爽保濕乳709ml送輕柔保濕潔膚露1,000ml超限量秒殺VIP組，特價925元。圖／CeraVe適樂膚提供
「理膚寶水 X 蝦皮購物超級品牌日」4月22日限定買CeraVe適樂膚長效清爽保濕乳709ml送輕柔保濕潔膚露1,000ml超限量秒殺VIP組，特價925元。圖／CeraVe適樂膚提供
「理膚寶水 X 蝦皮購物超級品牌日」4月23日推出理膚寶水修飾亮顏秒殺8件組，秒殺特價980元。圖／理膚寶水提供
「理膚寶水 X 蝦皮購物超級品牌日」4月23日推出理膚寶水修飾亮顏秒殺8件組，秒殺特價980元。圖／理膚寶水提供
「理膚寶水 X 蝦皮購物超級品牌日」推出薇姿M89火山能量微精華增量12件組。圖／薇姿提供
「理膚寶水 X 蝦皮購物超級品牌日」推出薇姿M89火山能量微精華增量12件組。圖／薇姿提供
「理膚寶水 X 蝦皮購物超級品牌日」推出理膚寶水B5全面修復霜屁屁膏團購超福組買4送1。圖／理膚寶水提供
「理膚寶水 X 蝦皮購物超級品牌日」推出理膚寶水B5全面修復霜屁屁膏團購超福組買4送1。圖／理膚寶水提供

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