誰說上班族不能有潮穿搭！ace攜手SOPH.顛覆刻板印象打造商務後背包

談到裏原宿的潮牌SOPH.可說是至今仍維持自營的品牌之一，過去也曾與TUMI合作推出高端商務用行李箱，但這一次則是攜手同樣是歷史悠久的傳統箱包品牌ace帶來首次聯名合作系列「Fron Pack」袋包，讓人驚艷。而Victorinox在這季也為女性打造了專屬流行配色袋包，無論是工作或外出逛街搭配都合適。

ace與SOPH.聯名Fron Pack後背包（12L）6,000元。圖／ace提供

ace與SOPH.合作Fron Pack後背包，概念從日本的電車通勤族為發想，在進入電車之前，都會先將背包往前背，以免打擾他人，與屢獲國際設計大獎肯定的商務GADGETABLE系列背包相同。但不同的是由於SOPH.的加入，讓這系列包款多了簡約、俐落的設計感，前袋的分隔層也不盡相同，還提供了黑與藍二色、三種尺寸可供選擇，可收納A4及13吋筆電。寬口徑開合，讓文件及物品更方便取出，最特別的設計在於包身上方的前開式手機托盤，讓上班族方便在通勤途中可看簡報資料。而SOPH.招牌的蠍子圖騰，與字體Logo則點綴在包身與兩側，低調又能彰顯品味。

ace與SOPH.聯名Fron Pack後背包（07L）5,500元。圖／ace提供

而Victorinox所推出的Victoria 2.0系列以機能收納為設計的袋包，不僅可展現個人風格，也是商務及休閒場合的最佳旅伴。考量到女性的喜好，特別提供了黑醋栗、石灰藍，以及亞洲獨有的薄荷綠配色，包含後背包、托特包與肩背包等可輕鬆搭配的極簡配件。這樣的顏色在過去的Victorinox產品中鮮少見到，但品牌選擇降低彩度以帶有灰色調的春夏新色，給予人平靜安定的力量，正適合此刻低迷的氛圍。

Victorinox Victoria 2.0系列托特包8,000元。圖／Victorinox提供