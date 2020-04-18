快訊

台南居家檢疫男竟7度趴趴走 衛生局重罰70萬

敦睦艦隊確診者12日表達不適 海軍15日在立院竟這麼說

誰說上班族不能有潮穿搭！ace攜手SOPH.顛覆刻板印象打造商務後背包

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
ace與潮牌SOPH.合作Fron Pack後背包，概念從日本的電車通勤族為發想。圖／ace提供
ace與潮牌SOPH.合作Fron Pack後背包，概念從日本的電車通勤族為發想。圖／ace提供

談到裏原宿的潮牌SOPH.可說是至今仍維持自營的品牌之一，過去也曾與TUMI合作推出高端商務用行李箱，但這一次則是攜手同樣是歷史悠久的傳統箱包品牌ace帶來首次聯名合作系列「Fron Pack」袋包，讓人驚艷。而Victorinox在這季也為女性打造了專屬流行配色袋包，無論是工作或外出逛街搭配都合適。

ace與SOPH.聯名Fron Pack後背包（12L）6,000元。圖／ace提供
ace與SOPH.聯名Fron Pack後背包（12L）6,000元。圖／ace提供

ace與SOPH.合作Fron Pack後背包，概念從日本的電車通勤族為發想，在進入電車之前，都會先將背包往前背，以免打擾他人，與屢獲國際設計大獎肯定的商務GADGETABLE系列背包相同。但不同的是由於SOPH.的加入，讓這系列包款多了簡約、俐落的設計感，前袋的分隔層也不盡相同，還提供了黑與藍二色、三種尺寸可供選擇，可收納A4及13吋筆電。寬口徑開合，讓文件及物品更方便取出，最特別的設計在於包身上方的前開式手機托盤，讓上班族方便在通勤途中可看簡報資料。而SOPH.招牌的蠍子圖騰，與字體Logo則點綴在包身與兩側，低調又能彰顯品味。

ace與SOPH.聯名Fron Pack後背包（07L）5,500元。圖／ace提供
ace與SOPH.聯名Fron Pack後背包（07L）5,500元。圖／ace提供

而Victorinox所推出的Victoria 2.0系列以機能收納為設計的袋包，不僅可展現個人風格，也是商務及休閒場合的最佳旅伴。考量到女性的喜好，特別提供了黑醋栗、石灰藍，以及亞洲獨有的薄荷綠配色，包含後背包、托特包與肩背包等可輕鬆搭配的極簡配件。這樣的顏色在過去的Victorinox產品中鮮少見到，但品牌選擇降低彩度以帶有灰色調的春夏新色，給予人平靜安定的力量，正適合此刻低迷的氛圍。

Victorinox Victoria 2.0系列托特包8,000元。圖／Victorinox提供
Victorinox Victoria 2.0系列托特包8,000元。圖／Victorinox提供

Victorinox Victoria 2.0系列後背包8,000元。圖／Victorinox提供
Victorinox Victoria 2.0系列後背包8,000元。圖／Victorinox提供

品牌

延伸閱讀

女公務員連續八年每天遲到5分 被揭發後遭停職

愛買周六再賣防疫酒精 醫護員可百元購整箱營養蛋白飲

汐止夫妻散步遭砍傷 兇嫌：吸膠後誤認是仇家

紳士向／黑電車開起來《忘却のイグドラシル》恰到好處的凌辱系優作

相關新聞

「森永牛奶糖冰沙聖代」夏季回歸！7-11三款獨家新冰4月22日開賣

森永牛奶糖可說是許多人的童年回憶，就連長大後都無法忘懷，總是想再嘗一下那種甜入心扉的滋味。7－ELEVEN將於4月22日...

誰說上班族不能有潮穿搭！ace攜手SOPH.顛覆刻板印象打造商務後背包

談到裏原宿的潮牌SOPH.可說是至今仍維持自營的品牌之一，過去也曾與TUMI合作推出高端商務用行李箱，但這一次則是攜手同...

快來嘗鮮！米其林一星「雅閣」、「山海樓」首推外帶

想吃米其林星級料理免排隊，還可以帶著走！台北文華東方酒店最近加碼推出外帶美食2.0版，有超過40款的米其林美饌外帶及精緻...

白啤酒+果香 「美國銷售第一」Blue Moon藍月登陸台灣

疫情期間少出門，那就一起宅在家，和朋友遠距視訊開趴吧。全新的「Blue Moon藍月白啤酒」登陸台灣，50%以上的小麥含...

木村光希「放空臉」提COACH 義大利GIANNI CHIARINI也推新款打造異國情調

大包時尚重返，不論是托特包、手提包，都帶來率性的春夏新款，木村光希（Kōki,）身為COACH品牌代言人，早前曾拎了Lo...

臉被口罩悶壞嗎？快學「噴霧」急救法，4款新品必入手

每天都要戴口罩，肌膚都被悶壞了嗎？包括泛紅、過敏與冒痘等，成為不少人最近的肌膚煩惱。如果都要等到回家才能急救肌膚，那麼老...

不讓餐飲滅頂百貨啟動便當大軍 美食街變成便當街

新冠肺炎疫情在台延燒近三個月，雖然近日陸續發布零確診好消息，但這一路來仍導致不少餐廳撐不下去掀起倒閉潮。百貨與廠商關係可...

家樂福祭出8億「振興劵」！限時兩天消費不限金額送1600元滿額折價券

新冠肺炎疫情導致許多產業面臨減薪或無薪假等困境，5月報稅季將緊接而來，不少人手頭可能更拮据，家樂福決定響應政府紓困方案，...

瑞士頂級保養VALMONT推全新系列 聚焦肌膚「健康力」

近來瑞士保養品牌VALMONT推出「PRIMARY 奕舒柔敏系列」，多達五款全新品項，也為美妝市場帶來全新的頂級保養趨勢...

粉色浪潮爆發！adidas Originals、FILA打造超夢幻美鞋 薄荷綠、玫瑰粉都是必收

又是最適合穿粉色鞋款的季節了！所以adidas Originals跟FILA都在這季推出了繽紛的馬卡龍色新鞋，每一雙都必...

星芒與月輝的競演 母親節表款推薦 朗格伯爵各映風采

星辰與月亮之美，雖然常因距離讓我們忘了她的存在，卻一如家人陪伴在身邊的時刻，恆常而穩定。朗格（A.Lange & soh...

「社交距離」影響婚姻冷漠　卻不影響年輕男女追愛

新型冠狀肺炎防疫成果，讓世界看見台灣！中央疫情指揮中心建議保持「社交距離」，讓台灣防疫成果加分，不過也造成額外插曲，有太...

熱門新聞

又一熄燈！26年「翡翠灣福華飯店」營運至4月底

疫情影響之下 這些生肖財運依然旺到擋不住？

不愛回婆家同住 婆婆一招讓她秒改口答應：我好沒志氣

陳喬恩挑戰10天瘦3公斤！曝光葡萄柚減肥法 吃飽都OK

身份證號有4、2、1 珍蜜堂飲品「買1送2」

騎到飽假的？Gogoro要車主舉證非商用 消基會：不合理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。