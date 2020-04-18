快來嘗鮮！米其林一星「雅閣」、「山海樓」首推外帶

想吃米其林星級料理免排隊，還可以帶著走！台北文華東方酒店最近加碼推出外帶美食2.0版，有超過40款的米其林美饌外帶及精緻便當；米其林一星手工台菜餐廳「山海樓」也首推外帶料理。

「宅商機」持續發燒，台北文華東方酒店將「外帶美味再升級」，由米其林一星中餐廳雅閣及米其林餐盤推薦Bencotto義大利餐廳聯手推出逾35道精緻外帶單點菜色，價格320元起，饕客必點的蜜汁叉燒、雅閣脆皮雞、波士頓龍蝦手工寬麵或是義式窯烤手工披薩，都能一次把「星料理」帶回家。

此外，文華Café也推出4款便當，包括文華東方遠近馳名的「海南雞飯配明火雞湯」、「豉油皇炒麵佐糖醋美國牛柳粒」、「照燒鮭魚搭唐揚炸雞」，以及「慢燉澳洲和牛舌佐松露薯泥及拿破崙番茄義大利麵」，每款600元。5月31日前訂購可享9折優惠，消費滿5,000元以上享85折。

2019年摘下米其林一星的「山海樓手工台菜餐廳」，也首度推出「母親節6人外帶饗宴」每套12,800元，可以輕鬆在家辦一桌，集結餐廳7道主廚精選與經典台式手路菜，像是山海豪華拼盤、八寶乾坤燒元蹄、五柳枝魚、古早味炒米粉等。