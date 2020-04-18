快訊

台南居家檢疫男竟7度趴趴走 衛生局重罰70萬

敦睦艦隊確診者12日表達不適 海軍15日在立院竟這麼說

快來嘗鮮！米其林一星「雅閣」、「山海樓」首推外帶

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
雅閣外帶單點「蜜汁叉燒」。圖／台北文華東方酒店提供
雅閣外帶單點「蜜汁叉燒」。圖／台北文華東方酒店提供

想吃米其林星級料理免排隊，還可以帶著走！台北文華東方酒店最近加碼推出外帶美食2.0版，有超過40款的米其林美饌外帶及精緻便當；米其林一星手工台菜餐廳「山海樓」也首推外帶料理。

「宅商機」持續發燒，台北文華東方酒店將「外帶美味再升級」，由米其林一星中餐廳雅閣及米其林餐盤推薦Bencotto義大利餐廳聯手推出逾35道精緻外帶單點菜色，價格320元起，饕客必點的蜜汁叉燒、雅閣脆皮雞、波士頓龍蝦手工寬麵或是義式窯烤手工披薩，都能一次把「星料理」帶回家。

此外，文華Café也推出4款便當，包括文華東方遠近馳名的「海南雞飯配明火雞湯」、「豉油皇炒麵佐糖醋美國牛柳粒」、「照燒鮭魚搭唐揚炸雞」，以及「慢燉澳洲和牛舌佐松露薯泥及拿破崙番茄義大利麵」，每款600元。5月31日前訂購可享9折優惠，消費滿5,000元以上享85折。

2019年摘下米其林一星的「山海樓手工台菜餐廳」，也首度推出「母親節6人外帶饗宴」每套12,800元，可以輕鬆在家辦一桌，集結餐廳7道主廚精選與經典台式手路菜，像是山海豪華拼盤、八寶乾坤燒元蹄、五柳枝魚、古早味炒米粉等。

山海樓也首度推出3款「星級台式手工精緻餐盒」(每盒380元)與「4人外送合菜」(每套3,680元起)等，另有甘蔗燻雞、白斬土雞、魷魚螺肉蒜等單點88折外帶優惠，滿3,500元即享台北市區單一地點免費外送服務(山區除外)。

台北文華東方首推便當外帶，圖為粵式經典的豉油皇炒麵、糖醋美國牛柳粒。圖／台北文華東方酒店提供
台北文華東方首推便當外帶，圖為粵式經典的豉油皇炒麵、糖醋美國牛柳粒。圖／台北文華東方酒店提供
山海樓「4人外送合菜」每套3,680元。圖／山海樓提供
山海樓「4人外送合菜」每套3,680元。圖／山海樓提供
山海樓的台式手工餐盒，每款380元。圖／山海樓提供
山海樓的台式手工餐盒，每款380元。圖／山海樓提供
Bencotto外帶單點佳餚「波士頓龍蝦手工寬麵」。圖／台北文華東方酒店提供
Bencotto外帶單點佳餚「波士頓龍蝦手工寬麵」。圖／台北文華東方酒店提供

米其林 義大利 酒店

延伸閱讀

力挺醫護人員！紐約台菜餐廳「886」日捐400便當

大宅院星級料理 帶你走入都市祕境

獨／生意狂掉7成！老字號「老上海菜館」4月20日熄燈

獨／業績下滑9成！49年「天廚菜館」4月16日停業2個月

相關新聞

「森永牛奶糖冰沙聖代」夏季回歸！7-11三款獨家新冰4月22日開賣

森永牛奶糖可說是許多人的童年回憶，就連長大後都無法忘懷，總是想再嘗一下那種甜入心扉的滋味。7－ELEVEN將於4月22日...

誰說上班族不能有潮穿搭！ace攜手SOPH.顛覆刻板印象打造商務後背包

談到裏原宿的潮牌SOPH.可說是至今仍維持自營的品牌之一，過去也曾與TUMI合作推出高端商務用行李箱，但這一次則是攜手同...

快來嘗鮮！米其林一星「雅閣」、「山海樓」首推外帶

想吃米其林星級料理免排隊，還可以帶著走！台北文華東方酒店最近加碼推出外帶美食2.0版，有超過40款的米其林美饌外帶及精緻...

白啤酒+果香 「美國銷售第一」Blue Moon藍月登陸台灣

疫情期間少出門，那就一起宅在家，和朋友遠距視訊開趴吧。全新的「Blue Moon藍月白啤酒」登陸台灣，50%以上的小麥含...

木村光希「放空臉」提COACH 義大利GIANNI CHIARINI也推新款打造異國情調

大包時尚重返，不論是托特包、手提包，都帶來率性的春夏新款，木村光希（Kōki,）身為COACH品牌代言人，早前曾拎了Lo...

臉被口罩悶壞嗎？快學「噴霧」急救法，4款新品必入手

每天都要戴口罩，肌膚都被悶壞了嗎？包括泛紅、過敏與冒痘等，成為不少人最近的肌膚煩惱。如果都要等到回家才能急救肌膚，那麼老...

不讓餐飲滅頂百貨啟動便當大軍 美食街變成便當街

新冠肺炎疫情在台延燒近三個月，雖然近日陸續發布零確診好消息，但這一路來仍導致不少餐廳撐不下去掀起倒閉潮。百貨與廠商關係可...

家樂福祭出8億「振興劵」！限時兩天消費不限金額送1600元滿額折價券

新冠肺炎疫情導致許多產業面臨減薪或無薪假等困境，5月報稅季將緊接而來，不少人手頭可能更拮据，家樂福決定響應政府紓困方案，...

瑞士頂級保養VALMONT推全新系列 聚焦肌膚「健康力」

近來瑞士保養品牌VALMONT推出「PRIMARY 奕舒柔敏系列」，多達五款全新品項，也為美妝市場帶來全新的頂級保養趨勢...

粉色浪潮爆發！adidas Originals、FILA打造超夢幻美鞋 薄荷綠、玫瑰粉都是必收

又是最適合穿粉色鞋款的季節了！所以adidas Originals跟FILA都在這季推出了繽紛的馬卡龍色新鞋，每一雙都必...

星芒與月輝的競演 母親節表款推薦 朗格伯爵各映風采

星辰與月亮之美，雖然常因距離讓我們忘了她的存在，卻一如家人陪伴在身邊的時刻，恆常而穩定。朗格（A.Lange & soh...

「社交距離」影響婚姻冷漠　卻不影響年輕男女追愛

新型冠狀肺炎防疫成果，讓世界看見台灣！中央疫情指揮中心建議保持「社交距離」，讓台灣防疫成果加分，不過也造成額外插曲，有太...

熱門新聞

又一熄燈！26年「翡翠灣福華飯店」營運至4月底

疫情影響之下 這些生肖財運依然旺到擋不住？

不愛回婆家同住 婆婆一招讓她秒改口答應：我好沒志氣

陳喬恩挑戰10天瘦3公斤！曝光葡萄柚減肥法 吃飽都OK

身份證號有4、2、1 珍蜜堂飲品「買1送2」

騎到飽假的？Gogoro要車主舉證非商用 消基會：不合理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。