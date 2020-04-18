白啤酒+果香 「美國銷售第一」Blue Moon藍月登陸台灣

疫情期間少出門，那就一起宅在家，和朋友遠距視訊開趴吧。全新的「Blue Moon藍月白啤酒」登陸台灣，50%以上的小麥含量與未過濾酵母，搭配精緻釀酒工藝，創造出清甜順口的果香感，翻轉啤酒的傳統印象。

白啤酒與一般啤酒最大的不同，在於麥芽含量超過50%以上均為小麥，帶出清甜口感，且裝瓶前大多未過濾酵母，保有啤酒酵母的風味。此外，有些會添加天然香料增加口感豐富度，並在傳統工法中創造出新的風味。

Blue Moon藍月白啤酒是美國精釀白啤酒銷售第一的啤酒，選用世界知名西班牙瓦倫西亞盛產的柳橙，搭配小麥及燕麥，創造出清爽柳橙果香及柔順綿密口感，風格明顯且突出。另一款Erdinger Weissbier 艾丁格小麥白啤酒，以德國百年經典製程加上專屬瓶中二次發酵工藝，慢慢發酵出一層層如香檳般的綿密氣泡與泡沫，散發獨特的香草氣息與清新果香，享有「全球最受歡迎德國小麥白啤酒」的美譽。

想要在家品飲白啤酒，艾丁格小麥白啤酒最適合純飲，搭配大杯口啤酒曲線杯更能品飲出經典的香檳級泡沫和香草氣息。而藍月白啤酒搭配柳橙切片一同品飲，更能帶出微甜橙香的爽口滋味。

Blue Moon藍月白啤酒即日起於全台家樂福、大潤發量販通路上市，7-11於4月18日上架，4月22日在全家便利商和萊爾富季節限定販售。Blue Moon藍月白啤酒建議售價79元，艾丁格小麥白啤酒85元。