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木村光希「放空臉」提COACH 義大利GIANNI CHIARINI也推新款打造異國情調

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
COACH Lora Carryall沙黃、灰褐色經典Signature塗層帆布印花手袋，售價19,800元。圖／COACH提供
COACH Lora Carryall沙黃、灰褐色經典Signature塗層帆布印花手袋，售價19,800元。圖／COACH提供

大包時尚重返，不論是托特包、手提包，都帶來率性的春夏新款，木村光希（Kōki,）身為COACH品牌代言人，早前曾拎了Lora Carryall手袋，百搭實用，展現女孩的帥氣；義大利品牌GIANNI CHIARINI也推出都會女性適用的手提包款，以摩洛哥為靈感，呈現浪漫不羈的氛圍。

木村光希身穿2020春夏系列服裝，展現八○年代的摩登氣息，她身上的肖像畫T恤來自普普藝術大師Richard Bernstein的作品，呼應本季以紐約的昔日、今時作為設計靈感；服裝與包款仍沿用復古C字印花，木村光希手中的Lora Carryall實用百搭，包括黑、白色系和沙黃、灰褐色拼接的款式，以經典Signature塗層帆布印花製成的手袋，共有三個隔層，前側隔層內設計插袋、中間隔層有拉鍊並可容納13吋筆記型電腦。

義大利包款品牌GIANNI CHIARINI在春季也推出摩洛哥印象之旅系列，以藍天、白牆、黃陶色來演繹北非摩洛哥的色彩，融入圖騰、彩繪、編織等充滿異域民族風情的手工技法，將北非的美學靈感結合皮革工藝；打造包款，其中一只以撒哈拉記憶作為創意靈感的Duna手袋，即是以駱駝商隊穿越沙漠的影像來做為包款的輪廓，拱起的駝峰、無垠沙丘和繩索都是設計細節靈感，搭配卡其、軍綠等表現沙漠的乾旱色調，配襯色彩飽和的編織繩索，讓Duna手提包透過視覺展現冒險旅程的豐富。

GIANNI CHIARINI Duna手提包，售價17,800元。圖／GIANNI CHIARINI提供
GIANNI CHIARINI Duna手提包，售價17,800元。圖／GIANNI CHIARINI提供
GIANNI CHIARINI Duna手提包以撒哈拉沙漠作為浪漫靈感。圖／GIANNI CHIARINI提供
GIANNI CHIARINI Duna手提包以撒哈拉沙漠作為浪漫靈感。圖／GIANNI CHIARINI提供
木村光希選用白色COACH Lora Carryall手袋。圖／取自微博
木村光希選用白色COACH Lora Carryall手袋。圖／取自微博
COACH Lora Carryall沙黃、灰褐色經典Signature塗層帆布印花手袋，售價19,800元。圖／取自微博
COACH Lora Carryall沙黃、灰褐色經典Signature塗層帆布印花手袋，售價19,800元。圖／取自微博
COACH Lora Carryall粉色款，售價19,800元。圖／COACH提供
COACH Lora Carryall粉色款，售價19,800元。圖／COACH提供

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