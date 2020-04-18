木村光希「放空臉」提COACH 義大利GIANNI CHIARINI也推新款打造異國情調

大包時尚重返，不論是托特包、手提包，都帶來率性的春夏新款，木村光希（Kōki,）身為COACH品牌代言人，早前曾拎了Lora Carryall手袋，百搭實用，展現女孩的帥氣；義大利品牌GIANNI CHIARINI也推出都會女性適用的手提包款，以摩洛哥為靈感，呈現浪漫不羈的氛圍。

木村光希身穿2020春夏系列服裝，展現八○年代的摩登氣息，她身上的肖像畫T恤來自普普藝術大師Richard Bernstein的作品，呼應本季以紐約的昔日、今時作為設計靈感；服裝與包款仍沿用復古C字印花，木村光希手中的Lora Carryall實用百搭，包括黑、白色系和沙黃、灰褐色拼接的款式，以經典Signature塗層帆布印花製成的手袋，共有三個隔層，前側隔層內設計插袋、中間隔層有拉鍊並可容納13吋筆記型電腦。