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木村光希「放空臉」提COACH 義大利GIANNI CHIARINI也推新款打造異國情調
大包時尚重返，不論是托特包、手提包，都帶來率性的春夏新款，木村光希（Kōki,）身為COACH品牌代言人，早前曾拎了Lora Carryall手袋，百搭實用，展現女孩的帥氣；義大利品牌GIANNI CHIARINI也推出都會女性適用的手提包款，以摩洛哥為靈感，呈現浪漫不羈的氛圍。
木村光希身穿2020春夏系列服裝，展現八○年代的摩登氣息，她身上的肖像畫T恤來自普普藝術大師Richard Bernstein的作品，呼應本季以紐約的昔日、今時作為設計靈感；服裝與包款仍沿用復古C字印花，木村光希手中的Lora Carryall實用百搭，包括黑、白色系和沙黃、灰褐色拼接的款式，以經典Signature塗層帆布印花製成的手袋，共有三個隔層，前側隔層內設計插袋、中間隔層有拉鍊並可容納13吋筆記型電腦。
義大利包款品牌GIANNI CHIARINI在春季也推出摩洛哥印象之旅系列，以藍天、白牆、黃陶色來演繹北非摩洛哥的色彩，融入圖騰、彩繪、編織等充滿異域民族風情的手工技法，將北非的美學靈感結合皮革工藝；打造包款，其中一只以撒哈拉記憶作為創意靈感的Duna手袋，即是以駱駝商隊穿越沙漠的影像來做為包款的輪廓，拱起的駝峰、無垠沙丘和繩索都是設計細節靈感，搭配卡其、軍綠等表現沙漠的乾旱色調，配襯色彩飽和的編織繩索，讓Duna手提包透過視覺展現冒險旅程的豐富。
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