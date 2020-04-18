不讓餐飲滅頂百貨啟動便當大軍 美食街變成便當街

新冠肺炎疫情在台延燒近三個月，雖然近日陸續發布零確診好消息，但這一路來仍導致不少餐廳撐不下去掀起倒閉潮。百貨與廠商關係可說唇齒相依，在非常時期更要打團體戰，想盡辦法找商機，百貨打出用「百元價格」就能吃到美食名店搶攻「便當商機」，也有百貨美食街變成便當一條街，想盡辦法為餐廳開源、撐過煎熬期。

信義商圈除了外來客，當地還有龐大的上班族商機。以新光三越信義新天地來看，除了自家員工，四館擁有1,300個專櫃的櫃姐、櫃哥們都是潛在主顧客，便想辦法說服過去沒賣過便當的餐廳推出外帶餐盒並向自家員工宣傳，3月份針對員工搶先開賣，單月份就賣出約8千份便當。

●新光三越信義店超過半數餐廳首發賣便當

於是新光三越信義四家店攜手40家品牌 ，其中超過半數（22家）餐廳為首次販售便當，當中還有不少美食名店，像是獲米其林餐盤推薦的「WILDWOOD」與「樂軒PREMIUM」、「添好運」等都有推出餐盒，且只要百元價就可吃到。A9的「小後苑」、「CHAMBISTRO」、「PACKIE」等餐酒館，更是首次推出便當，200元就可以吃到精緻的起司沙拉、川菜餐盒、櫻桃鴨胸義大利麵等料理。因餐廳供應量有限，目前有些餐盒僅針對員工販售，未來也即將針對顧客全面開放銷售。

另外，下周起新光三越將於香堤大道推出「來速購便當快餐車」，包含紅豆食府、金爸爸、欣葉台菜、麻膳堂、魚鮨、OCEAN BOX、MUJI CAFÉ共8至10家品牌參與，讓民眾直接選購帶著走。

A9 PACKIE巨無霸雞腿炒飯或白湯酸菜魚冬粉餐盒155元。圖／新光三越提供 A9 Chambistro蒜味辣椒櫻桃鴨胸義大利麵餐盒240元。圖／新光三越提供 A4 樂軒PREMIUM和牛咖哩飯餐盒180元。圖／新光三越提供

●板橋大遠百美食街變便當街

遠東百貨餐飲協理陳佑任表示，雖然避免群聚、社交距離宣導影響了百貨餐飲、娛樂業績，但也因為台灣民眾的自律性很高，所以目前防疫才有那麼好的成果，可說是全民防疫起的效果。

但這陣子仍要撐過去，遠百除了全台餐廳7成加入外送行列外，各家餐廳也紛紛推出便當，在館內、館外開賣頗受民眾歡迎。以板橋大遠百為例，B1美食街變成便當街，像是金色三麥、添好運、新葡苑、大食代、和食EN、海壽司都推出便當開賣。據員工指出，遠百總經理徐雪芳也因有感廠商辛苦，特別前往購買餐盒表達支持心意。

板橋大遠百B1美食街變成便當街。圖／遠百提供

●環球購物中心上百款便當再添生力軍

環球購物中心除了既有130款便當，現再添生力軍，結合館內人氣餐廳近期引進超過30款異國料理便當。單日最高便當銷售量可達千個的板橋車站店，再新增多款便當，推出「點點心Mini」蔥油雞扒飯、「興記菜館」梅干扣肉飯，王品集團旗下的「丰禾日麗」也推出便當及個人套餐，「池記」新增海南雞腿飯、咖哩豬扒飯便當，便當99元起。

中和店獨家推出「華泰飯店」鴨香寶餐盒，華泰九華樓的烤鴨提供一人份的一鴨三吃，包括片鴨壽司飯、醬炒鴨鬆丁、薑蔥炒鴨骨原價300元，優惠價199元。還有「TGI FRIDAYS」美式餐盒，共有雙醬炭烤豬肋排飯、香辣泰國雞肉飯、黃金魚柳鮮蔬義大利麵等五款人氣餐點、190元起，「咖哩匠」也推出多款日式餐盒150元起。

新北中和店獨家推出華泰飯店「鴨香寶餐盒」原價300元、優惠價199元。圖／環球購物中心提供 Global Mall新北中和推TGI FRIDAYS多款美式餐盒190元起。圖／環球購物中心提供

●京站金色三麥、微兜外帶享半價