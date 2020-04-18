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臉被口罩悶壞嗎？快學「噴霧」急救法，4款新品必入手

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Jurlique玫瑰活膚露2020奢華限定版／200ml／2,050元。圖／Jurlique提供
Jurlique玫瑰活膚露2020奢華限定版／200ml／2,050元。圖／Jurlique提供

每天都要戴口罩，肌膚都被悶壞了嗎？包括泛紅、過敏與冒痘等，成為不少人最近的肌膚煩惱。如果都要等到回家才能急救肌膚，那麼老早就出狀況囉，但在外面，該如何急救肌膚呢？就得靠保濕噴霧，隨時一噴來急救肌膚，可以暫時恢復保濕度，讓肌膚狀況持續維持，回家之後再好好清潔與卸妝。

保濕噴霧最重要功能就是保濕，4款新推出的保濕噴霧，讓臉隨時都水潤有光澤。

THE BODY SHOP維他命E保水噴霧／57ml／580元

THE BODY SHOP的維他命E保水系列，強調保濕作用，加入天然覆盆子鮮果菁萃、維他命E、甘油、葡萄糖等多種保濕成分，推出全新的維他命E保水噴霧，能隨時為肌膚補水，使用凝膠水霧質地，好吸收好攜帶。

M·A·C FIX+活力水噴霧-保濕精華版／100ml／1,050元

口罩戴久了，肌膚開始乾燥脫皮，就得要好好保濕，M·A·C活力水噴霧推出全新保濕精華版，以洋甘菊、葡萄柚精油、高濃度維他命C和玻尿酸，肌膚乾燥時，一噴就能舒緩，有全天候的保濕效果，搭配特殊水封膜科技，能建立保水屏障，鎖住水分。

Jurlique玫瑰活膚露2020奢華限定版／200ml／2,050元

Jurlique最經典的保濕噴霧玫瑰活膚露，2020年推出限定加大版，加入高盧玫瑰、千葉玫瑰、犬玫瑰、野玫瑰等4種活性補水成分，並添加吉拉索蘆薈葉萃取、補水的藥蜀葵，具有保濕黏液，能讓肌膚快速補水與保濕，有著Q彈的肌膚效果。

Grown Alchemist淨化防護噴霧／30ml／1,030元

Grown Alchemist全新推出的淨化防護噴霧，強調補水也能建立防禦力，打造出全新的薄霧科技，添加抗空污複合物、天然植物胜肽及3效玻尿酸複合物，長時間肌膚過乾，或暴露在3C與空汙中的人，一噴能注入水分，抵禦外在傷害。

THE BODY SHOP維他命E保水噴霧／57ml／580元。圖／THE BODY SHOP提供
THE BODY SHOP維他命E保水噴霧／57ml／580元。圖／THE BODY SHOP提供
Jurlique玫瑰活膚露2020奢華限定版／200ml／2,050元。圖／Jurlique提供
Jurlique玫瑰活膚露2020奢華限定版／200ml／2,050元。圖／Jurlique提供
THE BODY SHOP維他命E保水噴霧／57ml／580元。圖／THE BODY SHOP提供
THE BODY SHOP維他命E保水噴霧／57ml／580元。圖／THE BODY SHOP提供
Grown Alchemist淨化防護噴霧／30ml／1,030元。圖／Grown Alchemist提供
Grown Alchemist淨化防護噴霧／30ml／1,030元。圖／Grown Alchemist提供
臉被口罩悶壞了嗎？快用保濕噴霧急救。圖／M·A·C提供
臉被口罩悶壞了嗎？快用保濕噴霧急救。圖／M·A·C提供
臉被口罩悶壞了嗎？快用保濕噴霧急救。圖／M·A·C、THE BODY SHOP提供
臉被口罩悶壞了嗎？快用保濕噴霧急救。圖／M·A·C、THE BODY SHOP提供
M·A·C FIX+活力水噴霧-保濕精華版／100ml／1,050元。圖／M·A·C提供
M·A·C FIX+活力水噴霧-保濕精華版／100ml／1,050元。圖／M·A·C提供

維他命 口罩 空污

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