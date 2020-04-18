臉被口罩悶壞嗎？快學「噴霧」急救法，4款新品必入手
每天都要戴口罩，肌膚都被悶壞了嗎？包括泛紅、過敏與冒痘等，成為不少人最近的肌膚煩惱。如果都要等到回家才能急救肌膚，那麼老早就出狀況囉，但在外面，該如何急救肌膚呢？就得靠保濕噴霧，隨時一噴來急救肌膚，可以暫時恢復保濕度，讓肌膚狀況持續維持，回家之後再好好清潔與卸妝。
保濕噴霧最重要功能就是保濕，4款新推出的保濕噴霧，讓臉隨時都水潤有光澤。
THE BODY SHOP維他命E保水噴霧／57ml／580元
THE BODY SHOP的維他命E保水系列，強調保濕作用，加入天然覆盆子鮮果菁萃、維他命E、甘油、葡萄糖等多種保濕成分，推出全新的維他命E保水噴霧，能隨時為肌膚補水，使用凝膠水霧質地，好吸收好攜帶。
M·A·C FIX+活力水噴霧-保濕精華版／100ml／1,050元
口罩戴久了，肌膚開始乾燥脫皮，就得要好好保濕，M·A·C活力水噴霧推出全新保濕精華版，以洋甘菊、葡萄柚精油、高濃度維他命C和玻尿酸，肌膚乾燥時，一噴就能舒緩，有全天候的保濕效果，搭配特殊水封膜科技，能建立保水屏障，鎖住水分。
Jurlique玫瑰活膚露2020奢華限定版／200ml／2,050元
Jurlique最經典的保濕噴霧玫瑰活膚露，2020年推出限定加大版，加入高盧玫瑰、千葉玫瑰、犬玫瑰、野玫瑰等4種活性補水成分，並添加吉拉索蘆薈葉萃取、補水的藥蜀葵，具有保濕黏液，能讓肌膚快速補水與保濕，有著Q彈的肌膚效果。
Grown Alchemist淨化防護噴霧／30ml／1,030元
Grown Alchemist全新推出的淨化防護噴霧，強調補水也能建立防禦力，打造出全新的薄霧科技，添加抗空污複合物、天然植物胜肽及3效玻尿酸複合物，長時間肌膚過乾，或暴露在3C與空汙中的人，一噴能注入水分，抵禦外在傷害。
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