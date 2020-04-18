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家樂福祭出8億「振興劵」！限時兩天消費不限金額送1600元滿額折價券
新冠肺炎疫情導致許多產業面臨減薪或無薪假等困境，5月報稅季將緊接而來，不少人手頭可能更拮据，家樂福決定響應政府紓困方案，自本周日（4月19日）起連續兩天在全台賣場推出「台灣加油WE CAN HELP」購物優惠方案，4月19、20日家樂福卡友只要到家樂福賣場消費1元以上就送1,600元滿額振興券，其中1,500元可在家樂福店內使用、100元則可以折抵美食／商店街消費；4月22日起消費者在店內每消費1,000元就可憑券折抵100元、滿2,000元可憑券折抵200元，依此類推，消費1萬元、就可以憑券折抵1,000元，相當於再享9折起優惠。
家樂福公關經理林夢紹表示，本次「振興券」不限金額消費贈送，首次加入家樂福店內美食／商店街可消費滿額折抵使用，兩天預估將送出超過50萬份折價券、總金額超過8億元。為了讓消費者折抵方便，折價券面額也降低，美食／商店街是50元折價券兩張，可於4月22日至5月10日於家樂福直營美食／商店街使用；家樂福店內使用的1,500元滿額振興券面額則是100元、200元、300元、400元、500元各一張，可於4月22日至5月5日期間使用，可以說是有史以來最好用的折價券。
為因應這波預期的消費人潮，防疫期間家樂福更加強防疫措施，包含賣場入口處量測額溫、提供酒精使用，場內增加消毒清潔，結帳區派員管理1.5公尺社交距離等。
家樂福目前店正進行各種民生物品促銷，即日起至5月5日會員專屬購買指定母親節蛋糕單筆滿500元送50元現金折價劵，單筆購買8吋蛋糕可再享95折優惠。
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