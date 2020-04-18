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「森永牛奶糖冰沙聖代」夏季回歸！7-11三款獨家新冰4月22日開賣
森永牛奶糖可說是許多人的童年回憶，就連長大後都無法忘懷，總是想再嘗一下那種甜入心扉的滋味。7－ELEVEN將於4月22日獨家推出「森永牛奶糖冰沙聖代」，由日本森永百年經典牛奶糖製作技術，將牛奶糖、香濃奶油冰淇淋、牛奶糖冰沙混搭出完美比例，打造多層次的甜點系冰品，去年推出時就讓大批愛吃甜的螞蟻人尖叫搶吃，今夏再度回歸，喜愛森永牛奶糖的人千萬別錯過這款夏日限定的好滋味，售價79元、4月22日至5月19日可享第2件6折，
7－ELEVEN獨家冰品還有盒裝的「森永彈珠汽水冰（蘇打葡萄）」，是今年的新組合口味，一次就可擁有經典蘇打、超人氣的葡萄等兩種口味，冰棒內含整顆汽水糖，不僅入口沁涼，也帶給視覺的清涼享受，一盒售價199元，4月22日至5月19日可享盒冰特價79折。
另一款「LOTTE Big西瓜風味冰棒」不僅是用西瓜果汁製作，還設計成切片西瓜造型，由巧克力製成的西瓜籽相當萌趣可愛，也很適合夏季拍照打卡，售價49元，4月22日至5月19日可享第2件6折。
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