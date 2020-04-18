私密處甩開悶濕熱 「三分微涼」茶樹衛生棉夏日業績飆

炎夏的腳步愈來愈近了，為舒緩女性生理期間的悶熱，衛生棉品牌Kotex靠得住特別與以茶樹系列保養品聞名的The Body Shop美體小舖跨界攜手推出聯名促銷活動，自即日起至4月底或5月中，凡於全聯、屈臣氏、康是美、寶雅、家樂福、大潤發、愛買等通路，購買Kotex茶樹舒涼棉組包商品或購買金額滿188元，即可獲贈美體小舖期間限定白金會員卡，9月底前凡憑卡購買美體小舖茶樹全系列皆可享85折優惠。

台灣屬亞熱帶海島型氣候，夏季潮濕悶熱，近兩三年市場上陸續出現以涼感為訴求的衛生棉，不過強烈的極涼讓不少女性裹足不前，去年5月Kotex靠得住推出茶樹舒涼棉系列，以不刺激、有效溫和舒緩肌膚悶熱不適的「三分微涼」新定位為訴求，圈粉許多生理期喜愛以溫和微涼感舒緩私密處悶熱不適的女孩。

期待延續去年的上市熱潮，趕在今年炎夏來臨前，Kotex靠得住再推出全新品項「茶樹舒涼護墊（14.5 cm/17.5 cm）」，特別添加美國天然茶樹精油萃取與微涼舒爽。

即日起女孩們至The Body Shop美體小舖門市購買天然茶樹淨膚系列產品，即可獲贈Kotex茶樹舒涼棉微涼體驗組(含日用棉及護墊共3片)，限量3萬份，送完為止。

此外，為了傳遞三分剛剛好的生活哲學，Kotex靠得著同步於臉書創新推出「Kotex三分哲學系線上課程」，恰巧搭上近來校園因疫情影響而引發的遠距線上教學熱潮，吸引不少年輕女孩「搶修學分」。

Kotex三分哲學系課程結合時下大學生活經常遇到的家聚、情愫曖昧萌芽、選課及小組報告等情境，提出女孩們面對生活中的人事物若抱持過與不及的態度可能都達不到理想結果，建議凡事抱持三分哲學，就能從容優雅應對生活每個面向。