快訊

涉去年反送中活動 港警突襲黎智英住處欲逮捕

敦睦艦隊染疫？高市衛生局：接獲疑似個案

私密處甩開悶濕熱 「三分微涼」茶樹衛生棉夏日業績飆

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
靠得住Kotex主打的不只是溫和涼感衛生棉，亦是一種三分剛好的生活哲學。 圖／Kotex提供
靠得住Kotex主打的不只是溫和涼感衛生棉，亦是一種三分剛好的生活哲學。 圖／Kotex提供

炎夏的腳步愈來愈近了，為舒緩女性生理期間的悶熱，衛生棉品牌Kotex靠得住特別與以茶樹系列保養品聞名的The Body Shop美體小舖跨界攜手推出聯名促銷活動，自即日起至4月底或5月中，凡於全聯、屈臣氏、康是美、寶雅、家樂福、大潤發、愛買等通路，購買Kotex茶樹舒涼棉組包商品或購買金額滿188元，即可獲贈美體小舖期間限定白金會員卡，9月底前凡憑卡購買美體小舖茶樹全系列皆可享85折優惠。

台灣屬亞熱帶海島型氣候，夏季潮濕悶熱，近兩三年市場上陸續出現以涼感為訴求的衛生棉，不過強烈的極涼讓不少女性裹足不前，去年5月Kotex靠得住推出茶樹舒涼棉系列，以不刺激、有效溫和舒緩肌膚悶熱不適的「三分微涼」新定位為訴求，圈粉許多生理期喜愛以溫和微涼感舒緩私密處悶熱不適的女孩。

期待延續去年的上市熱潮，趕在今年炎夏來臨前，Kotex靠得住再推出全新品項「茶樹舒涼護墊（14.5 cm/17.5 cm）」，特別添加美國天然茶樹精油萃取與微涼舒爽。

即日起女孩們至The Body Shop美體小舖門市購買天然茶樹淨膚系列產品，即可獲贈Kotex茶樹舒涼棉微涼體驗組(含日用棉及護墊共3片)，限量3萬份，送完為止。

此外，為了傳遞三分剛剛好的生活哲學，Kotex靠得著同步於臉書創新推出「Kotex三分哲學系線上課程」，恰巧搭上近來校園因疫情影響而引發的遠距線上教學熱潮，吸引不少年輕女孩「搶修學分」。

Kotex三分哲學系課程結合時下大學生活經常遇到的家聚、情愫曖昧萌芽、選課及小組報告等情境，提出女孩們面對生活中的人事物若抱持過與不及的態度可能都達不到理想結果，建議凡事抱持三分哲學，就能從容優雅應對生活每個面向。

生理期 疫情

延伸閱讀

攜手精油品牌 台南晶英住房贈茶樹純露

見女子車禍男騎士掏出衛生棉幫止血 網友大讚貼心

絕對靠得住！有它好自在！從月經帶到衛生棉的歷史

加強防疫 竹北7校師生獲贈3800瓶乾洗手液

相關新聞

全聯「邪惡冰品」50元有找 網激推：這口味更好吃

近日天氣逐漸轉為炎熱，不少民眾大啖冰品消暑，販售各式各樣食材、日用品的全聯，就有一項冰品擄獲老饕的心。一名網友在臉書社團上分享，自己到全聯購物時發現一款冰淇淋，順手購入後才發現這款冰品真的很好吃，價錢親民、Cp值高，掀起網友們一陣熱議。

瑞士頂級保養VALMONT推全新系列 聚焦肌膚「健康力」

近來瑞士保養品牌VALMONT推出「PRIMARY 奕舒柔敏系列」，多達五款全新品項，也為美妝市場帶來全新的頂級保養趨勢...

粉色浪潮爆發！adidas Originals、FILA打造超夢幻美鞋 薄荷綠、玫瑰粉都是必收

又是最適合穿粉色鞋款的季節了！所以adidas Originals跟FILA都在這季推出了繽紛的馬卡龍色新鞋，每一雙都必...

星芒與月輝的競演 母親節表款推薦 朗格伯爵各映風采

星辰與月亮之美，雖然常因距離讓我們忘了她的存在，卻一如家人陪伴在身邊的時刻，恆常而穩定。朗格（A.Lange & soh...

「社交距離」影響婚姻冷漠　卻不影響年輕男女追愛

新型冠狀肺炎防疫成果，讓世界看見台灣！中央疫情指揮中心建議保持「社交距離」，讓台灣防疫成果加分，不過也造成額外插曲，有太...

只要當天0確診 到京站享指定商品第二件0元

因為疫情影響悶了許久的百貨、餐飲業，因四天內三度「0確診」的好消息，紛紛推出優惠喜訊。京站時尚廣場表示即日起到5/10，...

GU攜手濱崎步御用設計師 打造親民價度假風女裝 不到600元就能入手

GU攜手濱崎步御用設計師丸山敬太（KEITA MARUYAMA）帶來了全新聯名系列，就是要時尚迷買到欲罷不能！曾經替音樂...

年銷億片！台灣敷面膜5大迷思 明星代言、單價低都上榜

愛美的台灣人，特別喜歡使用面膜，許多人都把敷面膜，當成養出好膚質的重要保養程序，估計全台灣1年消耗1億片以上的面膜。但許...

51勞動連假 西拉雅推薦來泡湯 南台灣18家業者祭優惠

為了讓民眾走出戶外，親近大自然，到南台灣享受知名特色溫泉，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處特別推出限量溫泉旅遊紀念品，...

陳喬恩挑戰10天瘦3公斤！曝光葡萄柚減肥法 吃飽都OK

41歲的陳喬恩，半年前才認了有交往的男友，最近被拍到小腹微凸，網路瘋傳「她懷孕了」，讓陳喬恩只好出面說明「不是懷孕，是變...

猿田彥「旅人限定店」 3款拿鐵雪糕話題新作搶先開賣

來自東京的猿田彥珈琲，在日本擁有10多間不同「生活展覽」形式的概念店，現在也把這種概念帶來台灣。猿田彥珈琲攜手台北CHE...

健保卡有「0」看過來！全聯OFF COFFEE熱美半價

慶賀台灣今(17)日再傳零確診的好消息，全聯福利中心感謝辛苦的第一線醫護人員、救護人員，以及台灣人民共同努力防疫成果，推...

熱門新聞

再賀零確診！7-11推一日限定「大杯熱美式咖啡買7送7」限量10萬組

連續兩日零確診！全家便利商店推一日限定「指定可口可樂第2件0元」

疫情影響之下 這些生肖財運依然旺到擋不住？

星二代的代言戰！小S女兒許曦文＆木村拓哉長女Cocomi

又一熄燈！26年「翡翠灣福華飯店」營運至4月底

不愛回婆家同住 婆婆一招讓她秒改口答應：我好沒志氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。