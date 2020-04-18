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瑞士頂級保養VALMONT推全新系列 聚焦肌膚「健康力」

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
瑞士頂級保養品牌VALMONT推出「PRIMARY 奕舒柔敏系列」，多達五款全新品項，聚焦肌膚的「健康力」。 圖／VALMONT提供
瑞士頂級保養品牌VALMONT推出「PRIMARY 奕舒柔敏系列」，多達五款全新品項，聚焦肌膚的「健康力」。 圖／VALMONT提供

近來瑞士保養品牌VALMONT推出「PRIMARY 奕舒柔敏系列」，多達五款全新品項，也為美妝市場帶來全新的頂級保養趨勢。

瑞士品牌VALMONT新推出的「PRIMARY 奕舒柔敏系列」，訴求使用瑞士北部著名溫泉勝地巴德-祖赫紮（Bad Zurzach）泉水，因其富含珍貴鋰元素，可修復舒緩肌膚，搭配益生菌、益生元及維生素原B5，以達到平衡肌膚菌叢生態，優化肌膚保護屏障為主要的美肌訴求，強調肌膚的「健康力」。

皮膚專科醫師陳昱璁指出，如同腸胃道，皮膚表面有許多肉眼看不見的益生菌和壞菌（金黃色葡萄球菌、痤瘡桿菌等），益生菌可以維持皮膚菌叢的平衡，達到抑制壞菌、增強皮膚屏障，並且提升肌膚保濕力。益生元則是對益生菌極富營養價值的食物來源。此外，維生素原B5能夠保濕、柔嫩、修護肌膚。

除了帶來益生菌、益生元的保養新概念外，VALMONT「PRIMARY 奕舒柔敏系列」當中的淨瑕乳，以及修護精華和修護凝乳三品項，更採用高標準的「UHT超高溫消毒法」，這是一種通過在極短時間內加溫滅菌的方法（用135~150℃加熱2~3秒），可避免活性保養內裝物質遭到細菌感染，同時維持瓶內保存方式使保養更有效率，而且此技術通常運用於奶油、牛奶、葡萄酒、蜂蜜等食品處理。

此外，「奕舒柔敏修護脂霜」更是這次的特色產品，其有著獨特的油溶凝膏質地，含有益生菌、維生素原B5及七種修護油，使用時建議先在掌心勻熱變成油狀後再擦於全臉，特別適合極乾燥、敏弱，以及局部乾紅疹等肌膚狀況者。

而「奕舒柔敏前導精露」則是有著滿滿豐富的瑞士北部Zurzach溫泉水，可作為肌膚保養的第一步化妝水使用。

瑞士 溫泉 品牌

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