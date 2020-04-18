粉色浪潮爆發！adidas Originals、FILA打造超夢幻美鞋 薄荷綠、玫瑰粉都是必收

又是最適合穿粉色鞋款的季節了！所以adidas Originals跟FILA都在這季推出了繽紛的馬卡龍色新鞋，每一雙都必收，而且老爹鞋的鞋型，怎麼搭配都對味！

didas Originals的Supercourt RX復古鞋4,890元。圖／FRUITION提供

喜歡玫瑰粉配色的你，絕對不會錯過FILA近期推出DISRUPTOR II鋸齒鞋與RAY TRACE潮鞋，這一次品牌還加入玫瑰金點綴，讓人一眼就愛上。話題鞋款FILA DISRUPTOR II 與RAY TRACER以紀念鞋款原型，不各自具備有氧韻律與健走步行的運動鞋的實用功能，更搭載舒適高彈性的增高中底，除了有回彈性能讓穿著時更舒適，而且還有拉長腿部線條比例的小心機。不僅如此，FILA還在細膩車縫的皮革鞋身上，加入玫瑰粉金配色，讓即使是老爹鞋型，也呈現十分女性化。

didas Originals的Supercourt RX復古鞋4,890元。圖／FRUITION提供

另外，adidas Originals也不落人後， 獻上Supercourt RX復古鞋款，以會讓人驚呼的粉紅與薄荷綠色彩為春夏帶來濃厚的粉嫩氣息。繼之前曾推出過曾推出復古奶油配色後，即受到許多女性喜愛的Supercourt RX 復古鞋，這季迎來全粉色與薄荷綠的夢幻組合，單純色調組合展現協調的氛圍，與增高的渾厚外底更顯相得益彰，側面顯現柔和的層次感，融合了所有元素彰顯懷舊氣質，堪稱是今年高人氣的時尚鞋款。

FILA DISRUPTOR II鋸齒鞋3,280元。圖／FILA提供