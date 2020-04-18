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星芒與月輝的競演 母親節表款推薦 朗格伯爵各映風采
星辰與月亮之美，雖常因距離讓我們忘了她的存在，卻一如那些家人陪伴身旁的時光，恆常而穩定。朗格（A.Lange & sohne）推出Little Lange 1 Moon Phase月相腕表，將母親的溫柔意相與月之婉約巧妙連結。過往家庭中，母親常站在守護的角色，但新一代的女性即便身兼母職，仍不忘在事業上大方展露才情。朗格的Little Lange 1每122年才需調整一次，加上德式偏心（off-centre）風格的表面設計，有個性、且運行精準，尤其四點鐘具扭索飾紋的月相盤，宛如地球與衛星般的輝映，閃著優雅光澤。
閃耀著點點銀色光芒的「砂金石」，這回被運用在伯爵（PIAGET）Limelight Gala砂金石腕表表面，砂金石英文的「Aventurine」出自義大利文「Avventura」，也就是英文中的Adventure，原指「探險、奇遇」。而Limelight Gala本身特殊的表殼曲線：由表殼兩側延伸而出的線條，像漩渦、也像一個無限拓展的可能，搭配上鑲嵌的明亮式切割鑽石，像頌揚母親無止盡的付出與誠摯。
浪琴（Longines）則帶來Conquest Classic征服者經典系列女士腕表，平均29.5毫米的精鋼尺寸，是可以每天輕鬆配戴的小巧比例，同搭配上玫瑰金、珍珠母貝後，呈現古典、貴氣的形象。由於使用石英機芯，價格也從數萬元到十萬元以內價格相對親民，同時至5月10日之前，凡於全台浪琴表名品店消費滿6萬，即能享有精品等級的洗髮紓壓療程，讓媽媽感受一段放鬆、獨處的愜意時光，一舉二得。
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