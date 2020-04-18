「社交距離」影響婚姻冷漠　卻不影響年輕男女追愛

新型冠狀肺炎防疫成果，讓世界看見台灣！中央疫情指揮中心建議保持「社交距離」，讓台灣防疫成果加分，不過也造成額外插曲，有太太懷疑先生是否涉及酒店女公關案，也有夫妻懷疑對方是否外遇，桃園家防中心統計，桃園家暴案件增加5%；而中壢區美滿服務中心婚姻諮商專線接到不少夫妻求助案件，但也發現未婚男女仍是積極找尋對象。

疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲民眾，室外保持「社交距離」至少1公尺，室內至少1.5公尺，為防疫加分，不過也造成不少社會現象，中壢區美滿服務中心的諮詢個案中，不少太太抱怨老公藉「社交距離」冷漠，懷疑先生是否涉及桃園女公關酒店案，也有太太以保持「社交距離」不讓老公「碰觸」。

事實上，桃園市統計，今年第一季家暴通報件數近2800件，比過去平均增加5%，世界各地家庭暴力的案件頻傳，從中國、日本到歐美都出現嚴重的家暴案件。美國家暴防治熱線（National Domestic Violence Hotline）接獲的求助電話還出現「他威脅我，假使我一但出現咳嗽症狀，他就要把我丟到街上去，而我可能會一個人死在醫院裡。」此現象被指當封鎖和隔離變得「正常」時，肺炎給家暴者的一場「完美風暴」。

中壢區美滿服務中心主任徐乃義針對這些求助者，建議他們體會歌德所說，無論是國王還是農夫，家庭和睦是最幸福的，尤其在疫情發生此刻，不要說居家自我管理，不少人面臨職場或工作環境很大挑戰，更需家人支持與關心。

不過，徐乃義也發現，「社交距離」並不影響未婚男女追求愛情及渴望成家的態度，一名女祕書說，「社交距離」沒差啊，約會可以戴口罩聊天，一名空姐說，在空中接觸各式各樣的人，只要做好自我防衛就好，跟異性交往很正常。幾名男士則告訴徐乃義，女生不怕疫情，敢出來約會，表示交友動機強，且有主見，會是好太太。