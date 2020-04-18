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只要當天0確診 到京站享指定商品第二件0元
因為疫情影響悶了許久的百貨、餐飲業，因四天內三度「0確診」的好消息，紛紛推出優惠喜訊。京站時尚廣場表示即日起到5/10，只要當日0確診，即可享指定商品第二件0元。微風即日起至4/22，自營餐飲上海小館單點牛肉麵，免費0元升等套餐，微風超市推出青森蘋果限量100組第二件0元。
京站時尚廣場第二件0元優惠包括一樓cosmescents水氧機原價2,800～4,800元；B1的CRAFTHOLIC療癒大抱枕原價2千元；B2 K-SWISS精選帽T原價2,280元。餐飲類則有B3的和田涮涮鍋甜不辣、魚蛋；古典玫瑰園皇家玫瑰特調茶、至尊芒果綠茶；小樽珈琲美式咖啡。一樓轉運站黑橋牌泰式檸檬條子肉乾限量60組。4樓愛爾蘭瘋薯薯條系列、MISO熟成異板牛排，點此餐就送燻鮭明太子義大利麵；小湯匙指定麵類餐點，內用可享免費加湯加麵一次。
微風即日起至4/22，微風自營餐飲上海小館（微風南山店、微風松高店）單點牛肉麵，免費0元升等套餐，魂麵（微風南山店、微風松高店）消費拉麵+0元加贈揚出豆腐或南瓜可樂餅。而Breeze Super推出青森蘋果限量100組第二件0元。
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