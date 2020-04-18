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GU攜手濱崎步御用設計師 打造親民價度假風女裝 不到600元就能入手

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
GU攜手濱崎步御用設計師丸山敬太帶來了全新聯名系列，就是要時尚迷買到欲罷不能！圖／GU提供
GU攜手濱崎步御用設計師丸山敬太帶來了全新聯名系列，就是要時尚迷買到欲罷不能！圖／GU提供

GU攜手濱崎步御用設計師丸山敬太（KEITA MARUYAMA）帶來了全新聯名系列，就是要時尚迷買到欲罷不能！曾經替音樂家及演員的製作過舞台服裝，更替日本航空打造過制服的設計師丸山敬太，首度聯手GU創造了度假風格女裝與女童裝，4月20日在網路商店搶先上市。

GU×KEITA MARUYAMA系列連身裙890元。圖／GU提供
GU×KEITA MARUYAMA系列連身裙890元。圖／GU提供

設計師丸山敬太以「MARUYAMA NATIONAL MARKET（丸山國際市集）」為概念，打造出「GU×KEITA MARUYAMA」系列，部份的設計還是經典作品中精選而出，再經由企劃調整，充分展現設計師充滿東方色彩及異國風情的華麗世界觀。GU把丸山敬太擅長的90年代休閒時尚與現代街頭流行融合，當中有ALOHA夏威夷印花、檸檬及富有東方感的圖案等，再加入OVERSIZED輪廓及小LOGO等街頭元素，形塑出此系列混搭風格，讓人彷彿置身90年代的愜意氣息。

GU×KEITA MARUYAMA系列熱帶印花蛋糕裙890元。圖／GU提供
GU×KEITA MARUYAMA系列熱帶印花蛋糕裙890元。圖／GU提供

GU×KEITA MARUYAMA系列作品，除展現女性魅力的透膚設計外，更富有亞洲風情主題的編織及刺繡元素。藉由設計師丸山敬太的視角將現代潮流帶入設計中，讓不只是「KEITA MARUYAMA」的粉絲，而是一個所有人都喜愛的一個休閒系列隨之誕生。預計將販售女裝及女童單品，4月20日先在網路商店搶先上市，之後在於台北ATT4FUN店、台中大遠百店銷售。價格也延續過去的跨界聯名系列，十分的親民，女裝最低價590元就能入手，讓消費者都很期待。

GU×KEITA MARUYAMA系列女童檸檬印花連身裙790元。圖／GU提供
GU×KEITA MARUYAMA系列女童檸檬印花連身裙790元。圖／GU提供

GU×KEITA MARUYAMA系列蝴蝶結短褲790元。圖／GU提供
GU×KEITA MARUYAMA系列蝴蝶結短褲790元。圖／GU提供

GU×KEITA MARUYAMA系列檸檬印花輕便褲790元。圖／GU提供
GU×KEITA MARUYAMA系列檸檬印花輕便褲790元。圖／GU提供

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