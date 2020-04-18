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年銷億片！台灣敷面膜5大迷思 明星代言、單價低都上榜

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
選用面膜，除了注意外在包裝外，更重要的是成分。圖／摘自 pexels
選用面膜，除了注意外在包裝外，更重要的是成分。圖／摘自 pexels

愛美的台灣人，特別喜歡使用面膜，許多人都把敷面膜，當成養出好膚質的重要保養程序，估計全台灣1年消耗1億片以上的面膜。但許多人對於面膜的認知，多停留在什麼地方呢？面膜專家提提研與漫雲思境診所皮膚科高珮菡醫師，共同發表「片狀面膜調查報告書」，調查1,600位使用面膜習慣的消費者，揪出台灣消費者選面膜的5大迷思，其中「明星代言」也成為重要購買依據。

綜觀台灣消費者購買面膜的五大迷思，包括相信明星代言貨吸睛包裝、對於包裝上宣稱功效深信不疑、單價低或有促銷先買、在意香味或濕潤度是否符合喜好、敷完面膜後用當下的水潤度作為判斷依據。

對於調查結果，高珮菡醫師表示，面膜是最快速的保養利器，特別提到「片狀面膜獨具的封閉環境導入特性，能夠促使肌膚毛孔舒張並與肌膚緊密貼合的滲透原理，可讓面膜上的精華液滲入肌膚的吸收效率大幅提升。」

但醫師也發現，市面許多面膜，並未標示正確的檢驗，沒辦法讓面膜達到有效的保濕功效外，可能造成肌膚更大的傷害。

使用面膜有許多考量，高醫師提醒消費者可選擇經第三方機構檢驗的面膜，標榜獲獎肯定的商品則需注意該機構的公正性。如購買標示不清楚的面膜，也建議先「貼膚測試」，對於敏感性肌膚的人，這個舉動更為重要，所以想要好的膚質，選擇保養品，絕對不能靠感覺，更不是敷了面膜當下感受水潤，就一定會有成效，多方的考量與選擇，才能確保消費者在使用產品時，安心又有保障。

購買面膜時，你會注意包裝？成分？功效？明星代言？圖／摘自 pexels
購買面膜時，你會注意包裝？成分？功效？明星代言？圖／摘自 pexels
台灣人購買面膜的五大迷思。圖／提提研面膜提供
台灣人購買面膜的五大迷思。圖／提提研面膜提供
漫雲思境診所皮膚科高珮菡醫師，針對台灣愛用面膜習慣的1,600位網友，耗時三個月市調，面膜選購迷思。圖／提提研面膜提供
漫雲思境診所皮膚科高珮菡醫師，針對台灣愛用面膜習慣的1,600位網友，耗時三個月市調，面膜選購迷思。圖／提提研面膜提供

面膜 醫師 台灣人

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