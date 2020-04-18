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全聯「邪惡冰品」50元有找 網激推：這口味更好吃

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在全聯順手購入的冰品，沒想到意外地超美味。圖/Facebook
網友在全聯順手購入的冰品，沒想到意外地超美味。圖/Facebook

近日天氣逐漸轉為炎熱，不少民眾大啖冰品消暑，販售各式各樣食材、日用品的全聯，就有一項冰品擄獲老饕的心。一名網友在臉書社團上分享，自己到全聯購物時發現一款冰淇淋，順手購入後才發現這款冰品真的很好吃，價錢親民、Cp值高，掀起網友們一陣熱議。

該名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上發文表示，去全聯購物時瞥見一款「麻糬冰淇淋」，看起來相當好吃就直接放入籃子，待她返家後，等孩子睡著再拿出來品嚐。口感軟嫩的麻糬、甜度適中的紅豆泥及牛奶冰淇淋，讓她直呼：「還真的不錯吃欸！」原Po也指出，該款冰品的用料實在、售價卻不到50元，她覺得「很ok！」、「第一次吃，沒想到物超所值」並附上享用冰品的照片，令人食指大動。

對此，曾經購買過此款冰品的網友指出：「抹茶的更好吃」、「抹茶真的更驚人！」、「抹茶的更好吃，吃過三種口味」；被吸引的民眾也直呼：「哇......這個對愛吃甜點的女生來講會無法抗拒」、「這是我加入社團以來，第一個吸引我的商品」、「哇！明天立馬去找，麻糬太吸睛」、「筆記！深夜甜點文」。

有民眾則分享購買後的心得：「今天立馬去買，口味跟口感都不錯，但紅豆爆甜，螞蟻人應該很愛！」有網友也笑稱：「今天應該要讓孩子早點睡了」、「等孩子睡了自己偷偷吃超有感！東西變得更美味」。

民眾也不吝嗇地分享實物照，令網友們垂涎欲滴。圖/Facebook
民眾也不吝嗇地分享實物照，令網友們垂涎欲滴。圖/Facebook

全聯 冰品 冰淇淋

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