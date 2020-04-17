陳喬恩挑戰10天瘦3公斤！曝光葡萄柚減肥法 吃飽都OK

41歲的陳喬恩，半年前才認了有交往的男友，最近被拍到小腹微凸，網路瘋傳「她懷孕了」，讓陳喬恩只好出面說明「不是懷孕，是變胖了」，因此她立志要10天減去3公斤，該怎麼做到呢？陳喬恩也曝光了自己的減肥食譜，原來是一直很紅的「葡萄柚減肥法」。

陳喬恩在微博曝光了自己的減肥菜單，有減肥經驗的網友看到就表示，「這是葡萄柚減肥法」，其實也是戒除澱粉與含醣的一種減醣減肥法，菜單如下：

早餐：半顆葡萄柚（可榨汁，無糖）、2塊培根／燻肉、2顆雞蛋（任何煮法均可） 午餐：半顆葡萄柚（可榨汁，無糖）、沙拉（任何醬汁均可）、肉類（任何煮法均可） 晚餐：半顆葡萄柚（可榨汁，無糖）、沙拉（任何醬汁均可）／綠或紅蔬菜（任何煮法均可）二擇一、肉類或最好是魚類（任何煮法均可）

菜單的提醒裡面，還指出，午餐與晚餐，除了葡萄柚外，其他食物可以吃到飽，另外每餐只能喝一杯低咖啡因的咖啡或淡茶，中間肚子餓可以喝脫脂牛奶或番茄汁。

飲食上的禁忌，是絕對要按照菜單吃，一定要吃沙拉、培根與葡萄柚，也要減少咖啡數量，不能吃甜食與麵包，不能吃白色蔬菜、白色洋蔥、芹菜、馬鈴薯與地瓜，必須完全不吃糖類與澱粉，另外也不能吃其他不在菜單上的食物、飲料等，但可以多喝水。預估按照這樣的食譜，10天內約可瘦3公斤。

不過這樣的減肥法，有營養師提醒，許多藥物都會與葡萄柚產生變化，導致沒效，且長期採用，容易導致營養不均衡，建議一次實行時間不能長於10至12天，且如果有服用藥物，一定要先確定藥物與葡萄柚，是否會產生化學變化，以免對自己身體有害。