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猿田彥「旅人限定店」 3款拿鐵雪糕話題新作搶先開賣

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
猿田彥珈琲「旅人期間限定店」4/17至4/19搶先全台販售「拿鐵雪糕花生巧克力冰沙」，210元。圖／誠品提供
猿田彥珈琲「旅人期間限定店」4/17至4/19搶先全台販售「拿鐵雪糕花生巧克力冰沙」，210元。圖／誠品提供

來自東京的猿田彥珈琲，在日本擁有10多間不同「生活展覽」形式的概念店，現在也把這種概念帶來台灣。猿田彥珈琲攜手台北CHECK inn雀客旅館推出「旅人期間限定店」，限定店獨家推出選用台灣在地噶瑪蘭威士忌，為旅人所特調的「猿田彥威士忌拿鐵」。4/17至4/19搶先首賣日本研發的「猿田彥拿鐵咖啡風味雪糕」及運用雪糕創意調製的「拿鐵雪糕花生巧克力冰沙」、「大人的AFFOGATO」。為期半年的限定店讓前往行天宮的人或附近上班族多了一個新去處。

猿田彥珈琲「旅人期間限定店」於4/17至10/16推出，旅人能享有獨家優惠，只要入住CHECK inn雀客旅館，即可憑房卡至猿田彥「旅人期間限定店」消費享9折優惠；5/31前，持全台猿田彥門市單筆消費發票，可折抵CHECK inn雀客旅館住房最高250元，或休息專案享88折。

猿田彥珈琲「旅人期間限定店」由日籍咖啡師駐點，5/1至5/31全台獨家推出「猿田彥威士忌拿鐵」，以日本烘焙研究室直送台灣的「東京中焙豆」製成咖啡拿鐵，結合台灣在地已獲得8次世界威士忌冠軍的「噶瑪蘭威士忌」調製出醇厚多層次豐富口感。

台灣限定、日本研發的「猿田彥拿鐵咖啡風味雪糕」，酥脆巧克力外皮結合綿密雪糕，伴隨小酥餅夾層與咖啡醬夾心，4/20起也在7-ELEVEN限量上市；「拿鐵雪糕花生巧克力冰沙」以香濃花生醬及巧克力碎片增添口感，再撒上果香馥郁的無花果乾，肯定是甜食人的愛；「大人的AFFOGATO拿鐵雪糕」以橙酒調合濃縮咖啡的醬汁，淋在雪糕上呈現大人味的苦甜滋味。

猿田彥珈琲XCHECK inn雀客旅館-旅人期間限定店

限定期間：2020/4/17-2020/10/16

地點：台北市中山區松江路253號

營業時間：周一至周日11:00～18:00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

猿田彥珈琲「旅人期間限定店」5/1至5/31獨家販售「猿田彥威士忌拿鐵推薦，290元(冰／熱)。圖／誠品提供
猿田彥珈琲「旅人期間限定店」5/1至5/31獨家販售「猿田彥威士忌拿鐵推薦，290元(冰／熱)。圖／誠品提供
猿田彥珈琲「旅人期間限定店」由日籍咖啡師駐點。圖／誠品提供
猿田彥珈琲「旅人期間限定店」由日籍咖啡師駐點。圖／誠品提供
猿田彥珈琲「旅人期間限定店」4/17至10/16登場。圖／誠品提供
猿田彥珈琲「旅人期間限定店」4/17至10/16登場。圖／誠品提供
猿田彥珈琲「旅人期間限定店」4/17至10/16登場。圖／誠品提供
猿田彥珈琲「旅人期間限定店」4/17至10/16登場。圖／誠品提供
猿田彥珈琲台灣限定系列，猿田彥威士忌拿鐵(左)、拿鐵雪糕花生巧克力冰沙(中)、猿田彥拿鐵咖啡風味雪糕(右)。圖／誠品提供
猿田彥珈琲台灣限定系列，猿田彥威士忌拿鐵(左)、拿鐵雪糕花生巧克力冰沙(中)、猿田彥拿鐵咖啡風味雪糕(右)。圖／誠品提供
猿田彥珈琲台灣限定「猿田彥拿鐵咖啡風味雪糕」79元。圖／誠品提供
猿田彥珈琲台灣限定「猿田彥拿鐵咖啡風味雪糕」79元。圖／誠品提供

咖啡 巧克力 日本

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