「貧窮人設絕緣體」李敏鎬 宣傳《The King：永遠的君主》 穿貴公子FENDI

今天晚上即將首播的韓劇《The King：永遠的君主》，是李敏鎬睽違三年的新作，首戰就對上熱播中的《夫婦的世界》第7集，兩劇廝殺令人相當期待。而黃金幕後團隊加上李敏鎬的個人魅力，穿搭勢成話題，他在新劇發表會中即以FENDI 2020春夏穿出奢華貴公子的氣勢。

曾經有網友開玩笑說希望可以在戲劇中看到「貧窮的李敏鎬」，但總是高富帥的人設在這次更上層樓，直登帝王之姿，騎著白馬、穿越時空遇見金高銀。韓國SBS電視台製作、NETFLIX播出《The King：永遠的君主》有超強的幕後團隊，包括《太陽的後裔》導演白尚勳、《請輸入檢索詞WWW》導演鄭志賢，以及曾經打造《繼承者們》、《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》的傳奇編劇金銀淑合作，已然形成不能輸的陣仗。

在新劇媒體發布會上，李敏鎬以 FENDI 春夏系列的設計夾克襯托帥度，棕褐色幾何圖騰也有紳士的氣度，如同花園窗紋的細節，也展現FENI的獨特編織工藝。此外，在另場發表會他則是以韓國知名品牌KIMSEORYONG現身，設計師Kim Seo Ryong（金溪龍）有「西裝匠人」的美譽，不刻意前衛的西服，以展現比例與線條的帥氣為主，且有貴公子的氣息，防彈少年團在2019年度夏日寫真，也是選穿KIMSEORYONG拍攝。