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「貧窮人設絕緣體」李敏鎬 宣傳《The King：永遠的君主》 穿貴公子FENDI

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
李敏鎬身穿韓國設計師品牌KIMSEORYONG西裝，宣傳新劇《The King：永遠的君主》。圖／取自MYM Entertainment IG
李敏鎬身穿韓國設計師品牌KIMSEORYONG西裝，宣傳新劇《The King：永遠的君主》。圖／取自MYM Entertainment IG

今天晚上即將首播的韓劇《The King：永遠的君主》，是李敏鎬睽違三年的新作，首戰就對上熱播中的《夫婦的世界》第7集，兩劇廝殺令人相當期待。而黃金幕後團隊加上李敏鎬的個人魅力，穿搭勢成話題，他在新劇發表會中即以FENDI 2020春夏穿出奢華貴公子的氣勢。

曾經有網友開玩笑說希望可以在戲劇中看到「貧窮的李敏鎬」，但總是高富帥的人設在這次更上層樓，直登帝王之姿，騎著白馬、穿越時空遇見金高銀。韓國SBS電視台製作、NETFLIX播出《The King：永遠的君主》有超強的幕後團隊，包括《太陽的後裔》導演白尚勳、《請輸入檢索詞WWW》導演鄭志賢，以及曾經打造《繼承者們》、《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》的傳奇編劇金銀淑合作，已然形成不能輸的陣仗。

在新劇媒體發布會上，李敏鎬以 FENDI 春夏系列的設計夾克襯托帥度，棕褐色幾何圖騰也有紳士的氣度，如同花園窗紋的細節，也展現FENI的獨特編織工藝。此外，在另場發表會他則是以韓國知名品牌KIMSEORYONG現身，設計師Kim Seo Ryong（金溪龍）有「西裝匠人」的美譽，不刻意前衛的西服，以展現比例與線條的帥氣為主，且有貴公子的氣息，防彈少年團在2019年度夏日寫真，也是選穿KIMSEORYONG拍攝。

李敏鎬身穿韓國設計師品牌KIMSEORYONG西裝，和身穿香奈兒早秋系列的金高銀宣傳新劇。圖／取自SBS IG
李敏鎬身穿韓國設計師品牌KIMSEORYONG西裝，和身穿香奈兒早秋系列的金高銀宣傳新劇。圖／取自SBS IG
李敏鎬身穿韓國設計師品牌KIMSEORYONG西裝，宣傳新劇《The King：永遠的君主》。圖／取自SBS IG
李敏鎬身穿韓國設計師品牌KIMSEORYONG西裝，宣傳新劇《The King：永遠的君主》。圖／取自SBS IG
李敏鎬以 FENDI 春夏系列的設計夾克出席《The King：永遠的君主》發表活動。圖／取自MYM Entertainment IG
李敏鎬以 FENDI 春夏系列的設計夾克出席《The King：永遠的君主》發表活動。圖／取自MYM Entertainment IG
《The King：永遠的君主》於4月17日首播。圖／取自sbs.co.kr
《The King：永遠的君主》於4月17日首播。圖／取自sbs.co.kr
李敏鎬身穿韓國設計師品牌KIMSEORYONG西裝，宣傳新劇《The King：永遠的君主》。圖／取自SBS IG
李敏鎬身穿韓國設計師品牌KIMSEORYONG西裝，宣傳新劇《The King：永遠的君主》。圖／取自SBS IG

韓國 FENDI

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