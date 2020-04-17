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健保卡有「0」看過來！全聯OFF COFFEE熱美半價

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
4/18、4/19兩天，健保卡有「0」的號碼，即可享全聯OFF COFFEE熱美半價優惠。圖／全聯福利中心提供
4/18、4/19兩天，健保卡有「0」的號碼，即可享全聯OFF COFFEE熱美半價優惠。圖／全聯福利中心提供

慶賀台灣今(17)日再傳零確診的好消息，全聯福利中心感謝辛苦的第一線醫護人員、救護人員，以及台灣人民共同努力防疫成果，推出「OFF COFFEE」及「可口可樂ZERO(600ml)」優惠活動。

全聯福利中心表示，只要健保卡有「0」的號碼，就能於本周末連續2天(4/18、4/19)享有熱美式半價的優惠。同時，周末2天「可口可樂ZERO(600ml)」(單瓶23元)可享免扣點第2件0元優惠，等同買1送1，每人限量購買1箱。

全聯指出，連續兩天慶賀活動期間內，民眾只要持健保卡且號碼上有「0」，就能至全聯享有熱美式半價及「可口可樂ZERO(600ml)」第2件0元優惠，但「OFF COFFEE」不提供自帶杯優惠，無寄杯服務，換算下來熱美式只要12元，希望大家都能喝杯咖啡稍微休息一下，共同集氣替台灣加油，天天都能零確診！

健保卡 可口可樂 台灣人

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